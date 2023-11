Il Napoli vince in scioltezza contro la Salernitana e risale in classifica. A decidere il derby campano sono stati Elmas e Raspadori. Inzaghi sempre più a fondo.

Vittoria facile per il Napoli

La divisa nera del Napoli ricorda ancora Halloween e infatti lo scherzetto viene fatto ai propri avversari. Il derby campano va a Garcia, abile a riordinare la difesa (zero gol subiti, non accadeva dal 30 settembre) e a colpire al momento giusto. Ancora Raspadori in rete dopo un’azione di Lobotka conclusa dall’attaccante della nostra Nazionale. Ochoa deve salvare anche su Politano prima di rientrare negli spogliatoi. La Salernitana regge abbastanza bene ma è sterile in avanti, senza impensierire seriamente Meret. Una sola iniziativa di Pirola e un regola di Anguissa sono troppo poco per un gruppo che vuole salvarsi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Rudi Garcia agitato mentre il Napoli è in fase d’attacco (Photo by Ivan Romano/Getty Images)

Salernitana sempre più in crisi

Nella ripresa la girandola di cambi mischia le carte. Politano colpisce il palo a Ochoa battuto, mentre Pippo Inzaghi cambia modulo e passa a due trequartisti a supporto dell’unica punta. Ma è sempre il Napoli a colpire, proprio con il nuovo entrato Elmas che dà ragione a Garcia sulle sostituzioni. Il macedone raccoglie un pallone di Olivera per battere l’incolpevole Ochoa. Decisivo l’errore in impostazione di Tchaouna. Il resto è accademia partenopea con il controllo e la gestione del pallone e un Salernitana demotivata. La squadra di Inzaghi rimane sul fondo della classifica e senza vittorie ancora in campionato. Rudi Garcia sale a quota 21 punti e mette pressione alle altre concorrenti per lo scudetto. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Filippo Inzaghi dà le indicazioni ai suoi giocatori (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Le dichiarazioni a fine gara

Pippo Inzaghi se la prende con l’arbitro e con il VAR per il presunto gol in fuorigioco. “Paghiamo il gol in fuorigioco, il guardalinee doveva chiamarlo. Ho messo le tre punte perché pensavo di pareggiarla. Oggi sono contento perché ho visto la Salernitana che mi piace. Con questo spirito torneremo fuori da questo momento” ha dichiarato il tecnico a fine gara. Il mister rischia il posto se nelle prossime gare non invertirà la rotta facendo risalire in classifica la Salernitana. Momento sereno invece per Garcia, che sembra essersi lasciato alle spalle la crisi di risultati e l’attrito con lo spogliatoio (soprattutto con Osimhen e Kvara). Al momento il problema di far coesistere Raspadori e Osimhen non c’è, visto che il nigeriano è infortunato.

Però il periodo d’oro dell’ex Sassuolo potrebbe cambiare le gerarchie o modificare il modulo in futuro. “Ha tanta qualità, ha senso del gol, ottimo tiro con entrambe i piedi e sa giocare con la squadra. Per me il suo ruolo è quello di falso nove o trequartista. È bello vincere ed è più semplice farlo quando si difende tutti insieme da squadra come abbiamo fatto oggi” ha chiosato Garcia nel post partita.

