Intervenuto in conferenza stampa alla vigila della sfida contro la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa italiana, Walter Mazzarri, tecnico del Napoli ha parlato dei tanti rumors di mercato che riguardano proprio la compagine azzurra: “Il mercato non incide, penso solo alla partita di domani e all’eventuale finale”.

Mazzarri ha anche fatto il punto riguarda alla situazione infortuni: “Cajuste dovrebbe farcela, Zielinski sta meglio e verrà valutato in allenamento” ha detto il tecnico dei campani che ha aggiunto come anche le condizioni di Demme, vittima di uno stiramento, sarà da monitorare nelle prossime ore. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Per Mazzarri non si tratta della prima Supercoppa italiana disputata da allenatore, ne disputò e perse già una nel 2021. Un ricordo a cui il tecnico livornese non vuole fare riferimento ricordando come rispetto ad allora il Napoli come società ha fatto passi da gigante: “Noi veniamo da un momento altalenante e dobbiamo fare una partita che dia convinzione ai ragazzi, che riporti la serenità che avevano pochi mesi fa”.

Cambiare modulo in futuro

Riguardo alla possibilità di cambiare modulo abbandonando il poco fruttuoso 4-3-3, Mazzarri si è detto possibilista aggiungendo però come ogni valutazione verrà presa con il giusto tempismo: “Vero che abbiamo provato qualcosa di diverso settimane fa, ma ci vuole un po’ di tempo. Credo rimarremo più o meno così”.