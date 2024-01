Home | Napoli, fatta per Ngonge: terzo acquisto di gennaio

Napoli e Verona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in Campania di Cyril Ngonge. Si tratterebbe del terzo acquisto nella sessione di gennaio per il Napoli che dopo Mazzocchi dalla Salernitana e Traoré dal Bournemouth, si avvicina a grandi passi anche all’attaccante del Verona.

Restano da risolvere solo gli ultimi dettagli per il passaggio di Cyril Nonge al Napoli. Il classe 2000 era entrato anche nel mirino della Fiorentina, prima del blitz del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante che in questa stagione ha collezionato 19 partite tra Serie A e Coppa Italia, totalizzando 6 gol e 2 assist. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Cyril Ngonge del Verona festeggia il gol con i compagni di squadra durante la partita di Serie A TIM tra Udinese Calcio e Hellas Verona FC al Bluenergy Stadium il 3 dicembre 2023 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Operazione da 19 milioni di euro da parte del Napoli che farà sottoscrivere nei prossimi giorni a Ngonge un contratto da 4 anni e 6 mesi. L’esterno 2000 è atteso nei prossimi giorni a Roma per sottoporsi alle consuete visite mediche. A lasciargli il posto tra le fila azzurre sarà Zerbin, che nelle prossime ore firmerà con il Frosinone.