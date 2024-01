Napoli, colpo Traorè: domani le visite mediche

Il Napoli sferra il proprio colpo di mercato portando in azzurro l’ex Sassuolo Hamed Junior Traorè, oggi al Bournemouth. Il centrocampista classe 2000 giungerà in Italia nelle prossime ore e nella giornata di martedì si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di legarsi al club azzurro.

Leggi anche: Il Napoli riemerge: battuta 2-1 la Salernitana all’ultimo respiro

Leggi anche:Napoli, vicino all’arrivo dell’ex Sassuolo Traorè

Hamed Junior Traorè si trasferisce al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, qualora il club di Aurelio De Laurentiis dovesse decidere di non esercitare il riscatto dovrà pagare una tassa tramutando il trasferimento temporaneo in prestito oneroso. Traorè è il secondo acquisto operato nella sessione di gennaio dalla compagine campana che nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo di Mazzocchi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Per i partenopei, attualmente settimi in classifica a quota 31 punti, il mercato invernale potrebbe però non finire qui: nel mirino della dirigenza azzurra ci sono infatti i difensori Nehuen Perez dell’Udinese, Theate del Rennes e Brassier del Brest. Per il centrocampo invece si continua a battere la pista Samardzic, oltre a Mangala del Nottingham Forest e di Barak della Fiorentina.