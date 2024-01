Napoli, vicino all’arrivo dell’ex Sassuolo Traorè

Novità importanti sul fronte mercato per il Napoli, che domani sera affronterà la Salernitana prima di partire per la Supercoppa Italiana in programma in Arabia. Il club di De Laurentiis è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e avrebbe individuato in Hamed Junior Traorè, ex Sassuolo oggi al Bournemouth, il profilo ideale.

Nella giornata di giovedì c’è stata l’accelerazione da parte del club partenopeo che venerdì ha proseguito i contatti con la dirigenza del Bournemouth trovandosi, oggi, ad un passo dalla chiusura dell’operazione. Si attende il via libera del club inglese che nelle scorse settimane ha registrato anche l’interesse di altri due club italiani: Milan e Roma. Il Napoli vorrebbe prelevare Traore con la formula del prestito biennale (18 mesi) a cui si potrebbe aggiungere un diritto di riscatto. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis osserva la partita di Serie A TIM tra US Salernitana e SSC Napoli allo Stadio Arechi il 4 novembre 2023 a Salerno. (Foto di Matteo Ciambelli / DeFodi Images via Getty Images)

Nei giorni scorsi Traorè si è sottoposto ad alcuni controlli successivi alla malaria che l’ha afflitto risultando totalmente guarito e pronto per tornare in campo. In questa stagione, Hamed Junior Traoré non ha trovato molto spazio con il Bournemouth disputando solo 44 i minuti in Premier League. Decisamente positiva invece la sua partecipazione alla Carabao Cup in cui il classe 2000 ha disputato 137 minuti trovando anche la via della rete.