Home » US Open, paura per Matteo Berrettini: si accascia e urla durante la partita

Il famoso campione di tennis italiano ad un certo punto del match contro il francese Arthur Rinderknech si è accasciato a terra. La partita si è fermata e subito sono stati chiamati i soccorsi per Berrettini, che stava urlando dal dolore. È successo tutto all’improvviso, poi la regia ha rimandato in onda le immagini di ciò che è accaduto al tennista prima che si accasciasse al suolo. (Continua dopo le foto)

Us Open, rovinosa caduta per Matteo Berrettini: cos’è successo

Attimi di grande paura per Matteo Berrettini durante gli Us Open. Lo sfortunato episodio è accaduto durante la partita del secondo turno quando ad un tratto il famoso tennista si è accasciato a terra ed ha iniziato ad urlare. Una brutta caduta che ha portato ad un’importante infortunio. “Una terribile immagine vederlo così”, hanno affermato i cronisti. Dal rewind si vede che Berrettini, durante uno scatto, abbia storto la caviglia e sia caduto rovinosamente a terra tagliandosi anche il gomito. Il piede si è girato in modo innaturale, creando non solo dolore, ma probabilmente dei danni. (Continua dopo le foto)

Cos’è successo a Matteo Berrettini

Una volta arrivati i soccorritori, Matteo Berrettini ha lasciato il campo in sedia a rotelle per andare all’ospedale. Al momento non si conosce l’entità dei danni provocati dalla rovinosa caduta del tennista. Secondo i cronisti, si è trattato di una terribile caduta e potrebbero essersi lesionati alcuni legamenti. Berrettini, durante la sfortunata partita, era sotto di un set contro Rinderknech. Soltanto qualche ora prima, aveva commentato orgoglioso la precedente partita vinta con Ugo Humbert. (Continua dopo le foto)

“Era un match che presentava molte insidie perché ci conosciamo bene. Sapevo di dover giocare una buona partita e ci sono riuscito. E sono contento. Ci sono stati tanti game combattuti e non è stato affatto facile”, aveva spiegato alla stampa. Ora Matteo Berrettini dovrà prima capire l’entità del danno e solo dopo capire come proseguirà il torneo e quindi la sua carriera.