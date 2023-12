Gli equilibri della casa del Grande Fratello sono di nuovo cambiati dopo gli ultimi scontri tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Si è visto particolarmente il clima teso tra i due nelle ultime puntate del reality. In particolare, Beatrice si è detta stanca di sopportare le polemiche dell’attore. Inoltre, anche il pubblico da casa ha detto la sua. Il pubblico, ma anche altri vip, si sono tutti scagliati contro Massimiliano, che ora rischia veramente grosso. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, nuovi schieramenti nella casa

Mentre inizialmente sembrava che tutti si fossero scagliati contro Beatrice, ora la situazione è cambiata. Non che Beatrice abbia tanti inquilini che la sostengono. Invece è palese che alcuni proprio non la sopporta e ogni volta che apre bocca scatenano polemiche. Stiamo parlando di Sara, Rosanna e Anita, alle quali recentemente si è aggiunto Massimiliano. Se sembrava che tra i due di recente ci fosse una tregua, la situazione si è completamente capovolta. La guerra tra i due è ricominciata tant’è che Beatrice e Massimiliano sono stati anche protagonisti di un faccia a faccia in studio di fronte ad Alfonso Signorini e al pubblico. La preferenza del pubblico è palese: gli applausi erano tutti rivolti a Beatrice. Ma non solo perché è la più forte nel gioco, ma anche perché Massimiliano questa volta, secondo molti, avrebbe esagerato. (Continua dopo le foto)

Cosa ha fatto di grave Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi in questi 90 giorni di convivenza si sono detti di tutto e di più. Durante l’ultima diretta però, i toni si sono accesi ulteriormente e Massimiliano ha usato parole pesanti contro Beatrice. “Beatrice? Io ci orino sopra”, una delle espressioni considerate oltre il limite. Questa e tante altre offese, secondo il pubblico, sono state inappropriate. In molti sostengono che il comportamento di Massimiliano contro Beatrice è offensivo oltre ad essere un cattivo esempio. La stessa Deianira Marzano, esperta di gossip, ha raccolto i pareri degli utenti social che acclamano a gran voce la squalifica del gieffino. Verrà preso un provvedimento? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Massimiliano Varrese verrà squalificato?

Molti utenti hanno sottolineato che Massimiliano si è comportato in modo peggiore rispetto a Daniele Dal Moro e a Edoardo Donnamaria, che sono stati comunque squalificati. Al momento, il Grande Fratello non ha preso alcun provvedimento ma non è escluso che il concorrente verrà punito. Intanto Beatrice è in crisi. “Come devo fare per liberarmi da Massimiliano? Mi dai una dritta? Dammi una dritta tu che sei un combattente – ha domandato a Marco Maddaloni -. Ce l’ho addosso in un modo o nell’altro da tre mesi e non ce la faccio più”.