Il programma “Affari tuoi” è tornato in auge anche grazie alla conduzione di Amadeus. La trasmissione è la più vista del preserale e ormai può dire di aver definitivamente battuto la concorrenza di “Striscia la Notizia”. Nella puntata di venerdì 15 dicembre, la concorrente ha commesso un grave errore e nello studio è calato il gelo. (Continua…)

Leggi anche: “Affari tuoi”, bufera su mamma e figlio: tanti soldi in ballo, poi la decisione

Leggi anche: “Affari Tuoi”, infuria la polemica su Amadeus: il pubblico rimane deluso

“Affari tuoi”, la scalata di Clara e del nipote Matteo

Ieri sera, venerdì 15 dicembre 2023, è andata in onda una nuova puntata di “Affari tuoi”, programma televisivo condotto da Amadeus nella fascia preserale. In studio ha partecipato la regione Lombardia capitanata da Clara e dal nipote Matteo. La loro scalata è stata quasi infallibile. I due sono giunti alla fine con un pacco da 100mila euro e un altro pacco di 50mila euro. Dall’altra parte, però, c’erano anche alcuni pacchi blu e per questo il dottore ha offerto un massimo di 10mila euro. Tentata dai pacchi rossi ancora in gioco, Clara e Matteo hanno deciso di rifiutare l’offerta del dottore. (Continua…)

Leggi anche: “Affari Tuoi”, fiume di lacrime in studio: il concorrente commuove tutti

Leggi anche: “Affari tuoi”, la confessione del concorrente lascia Amadeus senza parole

Cos’è successo

La scelta della signora Clara e di Matteo si è rivelata errata. Subito dopo, infatti, i due hanno chiamato alcuni pacchi e tra questi c’erano quello dell’Emilia Romagna con 100mila euro e quello della Valle D’Aosta con 50mila euro. A quel punto, ai due concorrenti erano rimasti solo pacchi blu e sono tornati a casa con un pugno di mosche. I telespettatori, su X, si sono scagliati nei loro confronti: per il pubblico, infatti, Clara e Matteo avrebbero dovuto accettare l’offerta del dottore. (Continua…)

I commenti del pubblico

Dopo la fine della puntata, il pubblico di Rai 1 si è scatenato con alcuni commenti su X. “Gli fanno l’offerta alta e dicono ‘no io voglio giocare’, ma prenditi questi soldi e bacia a terra che te l’hanno offerti”, ha tuonato qualcuno; “Io non ve lo so spiegare, ma quando il dottore offre 44mila non un euro di più né uno di meno bisogna accettare perché ogni volta si è rivelata l’unica occasione per portare a casa con successo la partita”, ha aggiunto qualcun altro.