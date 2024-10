Mascherine, torna l’obbligo in Italia: ecco dove e quando – Sono passati ormai quasi cinque anni dall’inizio della pandemia di Covid. Purtroppo però i contagi sono tornati a salire con la stagione autunnale e con essi anche l’obbligo delle mascherine: non nei luoghi pubblici e nemmeno all’aperto, come in passato, ma in ospedale. (continua a leggere dopo le foto)

A farla tornare obbligatoria la mascherina, primo in Italia, l’ospedale civile di Brescia, che da martedì chiede “utenti, visitatori, accompagnatori e caregiver in tutti i reparti” l’utilizzo della Ffp2. Come scrive il «Giornale di Brescia», il primo in assoluto a reintrodurre l’uso delle mascherine in ospedale e nei servizi territoriali a scopo preventivo era stato l’Asst della Valcamonica. E anche nelle zone limitrofe, in particolare quella del Garda, le mascherine sono state “fortemente raccomandate”. Il pericolo di un ritorno alle misure anti Covid hanno però diviso virologi ed esperti, come spesso era capitato negli ultimi anni. (continua a leggere dopo le foto)

Mascherine, torna l’obbligo in alcuni ospedali italiani

Il ritorno delle misure anti-Covid, dalle mascherine agli ingressi contingentati, per i pazienti e i visitatori, deciso dall’ospedale Civile di Brescia per il rialzo dei contagi, «è assurdo e va fatta una battaglia su questo. Gli ospedali non possono essere prigionieri di queste misure anti-Covid o dei tamponi che ancora vengono chiesti per il trasferimento dei pazienti o per fare gli esami e le visite», ha dichiarato all’«Adnkronos Salute» Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

