Martina Colombari, le cause e i sintomi della patologia che l’ha colpita

Martina Colombari ha subito un intervento d’urgenza presso l’ospedale Ceccarini di Riccione. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui social, pubblicando una foto dal suo letto di ospedale. L’ex Miss Italia adesso sta bene, ma la paura è stata tanta. La Colombari ha dovuto ricorrere ad un intervento d’urgenza a causa della peritonite. (Continua…)

Leggi anche: Martina Colombari operata d’urgenza: cosa le è successo

Leggi anche: Martina Colombari parla del figlio: lo sfogo a “Mamma dilettante”

Martina Colombari malattia, cos’è la peritonite

La peritonite, come si legge sul portale di Humanitas Mater Domini, “è un’infiammazione della sierosa (chiamata appunto “peritoneo”) che riveste i visceri e la cavità addominale, dovuta, in genere, a una contaminazione batterica”. La peritonite si distingue in: primitiva, quando non c’è evidenza di un focolaio infettivo localizzato, e secondaria, quando è dovuta da un’invasione batterica o azione di agenti chimici. In alcuni casi, com’è capitato a Martina Colombari, è necessario un intervento chirurgico. (Continua…)

Leggi anche: Operata all’addome: dramma per l’ex volto di Canale 5

Leggi anche: Kledi Kadiu, l’annuncio strappalacrime sul figlio a “Verissimo”: come sta il bambino

Quali sono i sintomi

La peritonite si riconosce in base ai seguenti sintomi: dolore, tale da costringere molte volte il paziente a restare in posizione fetale limitando al massimo i movimenti; reazione della parete addominale; febbre superiore ai 38°C; nausea e vomito. Sintomi ancora più gravi inducono ovviamente il paziente a ricorrere immediatamente all’intervento dei medici. Non sappiamo quali siano i sintomi accusati da Martina Colombari, visto che l’ex Miss Italia non ha ancora informato i suoi fan. (Continua…)

Quali sono le cause

Gli esperti di Humanitas affermano che “la causa principale della peritonite batterica è la perforazione interna del tratto gastrointestinale, che porta alla contaminazione della cavità addominale con succhi gastrici e/o contenuto intestinale”. La peritonite può avere inoltre una serie di ripercussioni generali ome l’ipovolemia, ovvero la perdita o sequestro di liquidi, e soprattutto la sepsi. Il trattamento, come avvenuto nel caso di Martina Colombari, prevede in genere un’operazione chirurgica.