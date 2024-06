Martina Colombari, la confessione bollente sul tatuaggio

Martina Colombari nasce a Riccione nel 1975 e il prossimo 10 luglio compierà 49 anni. Nell’ottobre 1991, dopo essere stata eletta Miss Italia, viene chiamata dalla famosa agenzia internazionale di modelle Riccardo Gay Model Management e viene inserita tra le top models internazionali dell’epoca. Da quel momento la sua carriera decolla. Sulla soglia dei 50 anni, Martina conserva ancora la sua bellezza e sex appeal che le hanno fatto guadagnare il titolo di più bella d’Italia. In una lunga intervista a La Stampa, fece delle bollenti rivelazioni su un tatuaggio, lanciando una frecciatina alla sua collega Belen Rodriguez.

Leggi anche: Alessia Marcuzzi, il lieto annuncio sul figlio Tommaso: cosa succede

Leggi anche: Roberta Morise ancora ricoverata dopo il parto: gli ultimi aggiornamenti

La carriera

Martina Colombari, dopo essere stata eletta Miss Italia, lavora per i più importanti stilisti e la sua immagine a numerosi marchi per campagne pubblicitarie di abbigliamento, accessori, cosmetici e prodotti di lusso. Parallelamente inizia a lavorare in televisione con il ruolo di co-conduttrice in vari programmi. Dopo aver studiato dizione con l’attrice Giorgia Trasselli, nel 1991 debutta come nel film Abbronzatissimi, poi seguono Paparazzi (1998) di Neri Parenti, Quello che le ragazze non dicono (2000) diretto da Carlo Vanzina e tanti altri. Debutta su Canale 5 nel 2002 nella fiction Carabinieri. Recita in Un medico in famiglia, I Cesaroni, Don Matteo. Nel 2011 esce il libro autobiografico La vita è una, scritto in collaborazione con Luca Serafini, edito da Rizzoli.

Insomma, da quando è uscita allo scoperto, la Colombari non si è mai fermata. Ma non solo tv, Martina è anche impegnata nel sociale: dal 2007 è volontaria in prima linea e testimonial per la fondazione Francesca Rava NPH Italia. È stata fidanzata con Alberto Tomba dal 1991 al 1995. Successivamente si è legata sentimentalmente ad Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, con il quale si è sposata il 16 giugno 2004 e dal quale, lo stesso anno, ha avuto un figlio che ha chiamato Achille. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)