Roberta Morise ancora ricoverata dopo il parto: gli ultimi aggiornamenti

Il 24 maggio Roberta Morise ha dato alla luce Gianmaria a coronamento della storia d’amore con lo chef Enrico Bartolini. Una grandissima gioia per la showgirl e conduttrice televisiva, mamma per la prima volta, e per lo chef pluristellato, già padre di altri tre figli, che però è stata offuscata dai problemi di salute del piccolo, ancora ricoverato al Mangiagalli di Milano. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti.

Il matrimonio tra Roberta Morise e Enrico Bartolini

“Il 24 maggio è arrivato Gianmaria. I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto. Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza”, ha scritto chef Bartolini sul suo profilo Instagram, mentre la Morise aveva scritto di una “bufera” che, era certa, sarebbe stata superata. Per la coppia e soprattutto per la salute del neonato, una marea di auguri social da parte di amici e colleghi che non hanno voluto far mancare il loro sostegno in un momento così delicato. Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sposeranno il 31 agosto in Toscana, dove si sono conosciuti, quando il loro bambino avrà già tre mesi.

