Jorge Martin vince il GP di San Marino dopo aver dominato per tutto il week end. Secondo Bezzecchi, terzo Bagnaia che limita i danni nella classifica del mondiale.

Leggi anche: L’Italia pareggia contro la Macedonia: ora decisiva l’Ucraina

Leggi anche: Mondiali di basket: Germania campione, Schroder devastante

Vittoria di Martin a Misano

Jorge Martin vince il GP di San Marino dopo la vittoria anche nello Sprint di ieri. Il team Ducati Primac si aggiudica il primo posto, ma in generale è la rossa di Borgo Panigale a festeggiare anche grazie al secondo posto di Bezzecchi (Ducati Team Moon VR47) e il terzo posto di Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale. Un trio che continua a dominare il Mondiale e dal quale uscirà fuori il prossimo campione del mondo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Bagnaia durante la conferenza stampa alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di San Marino (Getty Images)

Bagnaia sale sul podio

Bagnaia ora guida a 283 punti, poi c’è Martin a 247 punti e Bezzecchi a 218. Il terzo posto del campione in carico è stato un grande risultato, soprattutto alla luce dell’infortunio in Catalunya e al recupero lampo per essere in sella a Misano. Nonostante i forti dolori Pecco ha ottenuto un preziosissimo podio che lo mantiene in vetta. “Finisco questa gara distrutto ma felice. Sono stato spinto dal fatto che volevo fare una bella gara per i tifosi, ma dopo metà gara ero distrutto” ha dichiarato il pilota della Ducati al termine del Gran Premio di San Marino.

Leggi anche: Milan, problema muscolare per Kalulu: derby a rischio