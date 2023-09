Pierre Kalulu ha accusato un problema muscolare e rischia di non essere a disposizione di Pioli per il derby di sabato contro l’Inter. Emergenza in difesa: con la squalifica di Tomori, potrebbe essere Kjaer ad affiancare Thiaw. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Pierre Kalulu in allenamento a Milanello. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Una brutta notizia per il Milan: Pierre Kalulu ha accusato un problema muscolare e rischia di non essere a disposizione di mister Pioli per il derby di sabato contro l’Inter. Si aggiunge un altro acciacco dopo il problema alla caviglia accusato da Giroud con la Francia. Il favorito per sostituire il giocatore squalificato Tomori al fianco di Thiaw era proprio il difensore francese. Nei giorni a venire, saranno condotti ulteriori esami medici. Nel caso in cui non fosse disponibile, il titolare sarebbe Kjaer.

L’infortunio di Kalulu è avvenuto durante gli allenamenti a Milanello: l0ex Lione infatti non è stato incluso nella lista dei convocati da Deschamps per questa pausa internazionale. Martedì, la squadra del Diavolo riprenderà gli allenamenti, e presumibilmente, in quel momento si avrà una migliore comprensione della sua condizione fisica.

Le condizioni di Theo e Maignan

Secondo quanto riportato in questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, sembra che non ci siano gravi preoccupazioni per le condizioni di Theo Hernandez e Mike Maignan. I due giocatori rossoneri non hanno partecipato agli allenamenti con la squadra nazionale francese.

Maignan ha svolto terapie e un programma di scarico in palestra , mentre Theo sta recuperando da una lieve contusione. Entrambi saranno assenti dalla sfida contro la Germania, ma non è previsto che rientrino a Milanello. Le fonti dalla Francia assicurano che non ci sono motivi di preoccupazione per le loro condizioni.