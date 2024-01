Marta Fascina sarebbe “scomparsa” dai radar dopo la morte di Silvio Berlusconi. In questo lungo lasso di tempo, la donna avrà elaborato il lutto. Ai funerali era una delle più segnate per la morte del Cavaliere. Adesso, però, sono state diffuse voci su una sua presunta malattia. (Continua…)

Chi è Marta Fascina

Marta Fascina è una politica e deputata alla Camera di Forza Italia dal 23 marzo 2018. È stata, inoltre, l’ultima compagna di Silvio Berlusconi. È nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ma è cresciuta a Portici, in provincia di Napoli. Si è laureata invece all’Università “La Sapienza” di Roma in lettere e filosofia. Dopo la laurea ha intrapreso la carriera di giornalista, seppur brevemente, collaborando con diverse testate giornalistiche tra cui il Giornale, dove ha ricoperto anche il ruolo di addetta stampa. È poi passata all’ufficio stampa del Milan, dove ha conosciuto Adriano Galliani e soprattutto Silvio Berlusconi. Nel 2013 è entrata in politica, aderendo al Popolo della Libertà. (Continua…)

Marta Fascina scomparsa dai radar

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, Marta Fascina sembra scomparsa dai radar. La donna, infatti, è risultata assente alle ultime manifestazioni pubbliche di Forza Italia. La Fascina ha evitato i festeggiamenti per il trentennale del partito, svoltisi venerdì nel salone delle Fontane all’Eur, a Roma, ed ha confermato la sua assenza anche per il congresso provinciale di Forza Italia, previsto per domenica 28 gennaio a Monza. L’ultima compagna del Cavaliere sembra mantenere le distanze dalle kermesse politiche. Nel frattempo, però, si diffondono voci su una presunta malattia. (Continua…)

Marta Fascina malattia

L’assenza di Marta Fascina alle manifestazioni pubbliche di Forza Italia ha fatto insospettire gli italiani. Molti pensano che sia dovuto al dolore per la morte del compagno, Silvio Berlusconi. Una morte che l’ha segnata profondamente. Nel frattempo, però, sono state diffuse anche voci su una presunta malattia della deputata di Forza Italia, al momento non ancora confermate dalla diretta interessata. Si tratta, infatti, di un’indiscrezione e come tale va presa con le pinze. Auguriamo alla Fascina di tornare al più presto.