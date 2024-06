Marialuisa Jacobelli è una delle giornaliste più amate dagli italiani. La sua bellezza ha stregato molti uomini. La giornalista ha deciso di infiammare l’estate pubblicando uno scatto sui suoi social assai rovente. (Continua…)

Chi è Marialuisa Jacobelli

Marialuisa Jacobelli è la figlia di Xavier Jacobelli, giornalista sportivo ed ex direttore di Tuttosport. Il papà le ha trasmesso la passione per il calcio. Marialuisa, infatti, lavora come giornalista sportiva, oltre che come modella e influencer. Nel 2017 partecipa al programma “Diretta calcio” di Topcalcio24 e nello stesso anno ha iniziato una collaborazione con QSVS di Telelombardia. La svolta arriva negli anni successivi, quando partecipa a “Calcio&Mercato” di Rai2 e nel 2019 fa la sua apparizione a “Quelli che… la serie B”, sempre di Rai2. Nell’estate 2020 ha partecipato anche al reality show “Temptation Island” nelle vesti di tentatrice. Attualmente lavora a Mediaset come giornalista e inviata sportiva. Sui social è molto seguita e proprio di recente ha pubblicato uno scatto assai bollente. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)