Uno dei programmi più attesi di questo inverno è stato cancellato. La versione invernale del format targato Maria De Filippi e prodotto dalla Fascino PGT non vedrà mai la luce. Delusi i fan che non vedevano l’ora di scoprire le dinamiche del reality che solitamente viene trasmesso d’estate. Scopriamo insieme quali motivo hanno spinto gli autori a cancellare Temptation Island e cosa hanno deciso per il futuro.

Temptation Island Winter cancellato

Temptation Island Winter era stato uno degli annunci più “succulenti” del lancio dei palinsesti Mediaset dello scorso luglio. La versione invernale del reality condotto da Filippo Biscaglia, però, è stato cancellato. Il motivo di questa decisione come spiegato da TvBlog, ha a che fare con la guerra in Israele. Dunque non vedremo i ragazzi fare il bagno in vasche idromassaggio con acqua riscaldata o accoccolarsi sotto le coperte con una fumante tazza di cioccolata calda. (continua dopo la foto)

Due versioni di Temptation Island

Secondo quanto si legge su TvBlog, Mediaset avrebbe optato per una decisione alternativa, mandando in onda due edizioni di Temptation Island: una con il solito copione a luglio, mentre una seconda a settembre. Nulla confermato e i un anno possono cambiare tante cose. Intanto capiamo cosa ha spinto Mediaset a cancellare il programma. (continua dopo la foto)

Temptation island alle Maldive

Seppur doveva essere una versione invernale, Temptation Insland non aveva niente a che fare con cime innevate e scarponi da sci. La produzione aveva preso in considerazione l’ipotesi di registrare il programma in qualche meta esotica come un resort in Egitto o in Marocco. il Medio Oriente e alcune zone dell’Africa, in questo momento, per via dell’atroce guerra tra Israele e Hamas, sono aree per nulla sicure. Ecco perché la decisione di cancellare il programma. Stando a quanto si legge su Fanpage, tra le prime location prese in considerazione c’erano le Maldive, opzione esclusa immediatamente per una distanza che avrebbe reso impossibili le riprese che sarebbero dovute avvenire tra dicembre e gennaio, visto che in quel periodo la Fascino è impegnata in altri programmi già ben avviati come Uomini e Donne e Amici.