Atletica, emergono nuovi dettagli sulla “spy story” che ha coinvolto Marcell Jacobs

Nuove rivelazioni emergono sul caso di dossieraggio che ha coinvolto il campione olimpico Marcell Jacobs e il fratello del compagno di staffetta Filippo Tortu, Giacomo. Nelle dichiarazioni riportate dai verbali dell’interrogatorio dell’ex poliziotto Carmine Gallo, Giacomo ha confermato l’estraneità di Filippo a tutta la vicenda, fornendo importanti chiarimenti sulla situazione che ha alimentato la cosiddetta “spy-story” del mondo dell’atletica.

Marcell Jacobs, l’ex allenatore Camossi: «Spiati come se fossimo in un film: non pensi di essere intercettato perché alleni un vincente» https://t.co/1uMAVkN8gL — Leggo (@leggoit) March 15, 2025

Giacomo Tortu ha ribadito con forza l’innocenza di Filippo. “Mio fratello non sa nulla, mi raccomando. Se viene fuori, mio fratello non sa nulla”. Queste parole, evidenziate dai verbali, hanno un peso importante nell’inchiesta, e contribuiscono a chiarire la posizione di Filippo Tortu, che si era visto suo malgrado coinvolto nelle indagini a causa della sua relazione familiare con Giacomo.

Poco dopo la diffusione della notizia riguardante lo spionaggio da parte di Giacomo Tortu, Marcell Jacobs, che con il fratello Filippo Tortu ha condiviso momenti di gloria in pista, ha espresso la sua totale fiducia nel compagno di staffetta. Jacobs ha confermato ripetutamente la sua convinzione che Filippo fosse completamente estraneo ai fatti, sottolineando come non ci fosse motivo di mettere in discussione la sua integrità.

Jacobs e Tortu, con più serenità verso Tokyo

Le nuove informazioni provengono dall’inchiesta “Equalize“. In questa vicenda, l’ex poliziotto Carmine Gallo ha avuto un ruolo centrale nel portare alla luce i dettagli che ora stanno facendo chiarezza sulla vicenda. I verbali, insieme alle dichiarazioni di Giacomo Tortu, stanno lentamente dipanando le varie sfaccettature della storia, confermando che Filippo Tortu non aveva alcuna conoscenza dei fatti che hanno portato all’indagine.

Con la conclusione di questa vicenda, l’atmosfera all’interno della squadra azzurra sembra poter tornare alla normalità. Jacobs e Tortu possono concentrarsi sugli obiettivi sportivi. Mentre prosegue il cammino verso i Mondiali di Tokyo, la squadra si prepara ad affrontare nuove sfide, con l’auspicio che la vicenda del dossieraggio non intacchi i rapporti tra i membri del team.

