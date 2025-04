Marc Marquez pigliatutto in Qatar, dopo la sprint race trionfa anche nel GP: Bagnaia terzo

Marc Marquez si prende tutto a Losail: dopo la vittoria nella Sprint del sabato, il campione spagnolo si impone anche nella gara lunga della domenica, conquistando la quarta tappa stagionale della MotoGP e tornando leader della classifica iridata. Una prova di forza e lucidità che conferma il suo ottimo stato di forma in sella alla Ducati del team Gresini.

Vinales sorprende con la KTM, Bagnaia terzo

Alle spalle del “Cannibale”, un Maverick Vinales in grande spolvero chiude secondo al termine di un duello emozionante durato gran parte della gara. Lo spagnolo, che ha portato la KTM a livelli altissimi in questo weekend, è stato l’unico in grado di impensierire Marquez fino agli ultimi giri. Completa il podio Francesco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, autore di una gara solida ma priva del guizzo decisivo.

Jorge Martin cade e finisce al centro medico

Delusione per Jorge Martin, rientrato in pista dopo l’infortunio alla mano ma costretto al ritiro dopo 15 giri a causa di una caduta con brivido. Il pilota Aprilia è stato accompagnato al centro medico per accertamenti, fortunatamente senza conseguenze gravi. Il suo fine settimana in Qatar si chiude quindi con zero punti e tante incertezze per il prosieguo del campionato.

Marquez stacca Alex e Bagnaia nella generale

Con il trionfo nel Gran Premio del Qatar, Marc Marquez guadagna punti preziosi e si issa in testa alla classifica piloti. Ora vanta 18 lunghezze di vantaggio sul fratello Alex, che ha chiuso settimo, e 30 su Bagnaia, terzo in gara ma più staccato nella corsa al titolo. Un doppio colpo in uno, che rilancia le ambizioni iridate del pilota otto volte campione del mondo.

La MotoGP ritrova il suo Cannibale

Il fine settimana qatariota ha rilanciato la candidatura di Marc Marquez per il titolo 2025. Dopo anni complicati, il campione di Cervera sembra aver ritrovato quella continuità e determinazione che lo avevano reso dominante. Se i segnali di Losail saranno confermati anche nei prossimi appuntamenti, la stagione della MotoGP potrebbe vivere sotto il segno di un ritorno al vertice tanto atteso quanto spettacolare.

Classifica piloti aggiornata dopo il GP del Qatar

Con il doppio successo in Qatar, Marc Marquez si porta in testa alla classifica generale della MotoGP 2025, approfittando delle difficoltà dei suoi rivali diretti. Ecco la situazione aggiornata dopo quattro gare:

Marc Marquez (Ducati Gresini) – 87 punti Alex Marquez (Ducati Gresini) – 69 punti Francesco Bagnaia (Ducati Factory) – 57 punti Maverick Vinales (KTM) – 54 punti Jorge Martin (Aprilia) – 46 punti Enea Bastianini (Ducati Factory) – 41 punti Pedro Acosta (GasGas) – 39 punti Fabio Quartararo (Yamaha) – 34 punti

La lotta per il titolo si fa sempre più interessante, con quattro piloti racchiusi in poco più di 30 punti. Occhi puntati ora sul prossimo appuntamento in programma, che potrebbe ulteriormente rimescolare le gerarchie.

