GP Bahrein, vince Piastri davanti a Russell: Ferrari sul podio con Leclerc, male Verstappen

Oscar Piastri inaugura la nuova stagione di Formula 1 con una vittoria impeccabile nel Gran Premio del Bahrain. Il pilota australiano della McLaren, partito dalla pole position, ha dominato la gara dall’inizio alla fine, senza mai essere seriamente impensierito dagli avversari. A 24 anni, conquista così il suo primo successo stagionale e si candida tra i protagonisti del campionato.

Russell secondo, ma sotto investigazione per infrazione al DRS

Alle sue spalle si piazza George Russell, autore di una prestazione solida al volante della Mercedes. Il britannico ha recuperato subito la seconda posizione al via, sorpassando Charles Leclerc, e ha cercato per tutta la gara di mantenere il ritmo del leader. Tuttavia, la sua classifica è sub judice: i commissari stanno valutando una presunta irregolarità al DRS della sua monoposto, che potrebbe compromettere il risultato finale.

Norris in rimonta, Ferrari in ombra, Verstappen irriconoscibile

Sul gradino più basso del podio sale Lando Norris, protagonista di un’ottima seconda parte di gara. Il britannico della McLaren ha sorpassato Charles Leclerc nelle fasi centrali del GP e ha insidiato Russell fino all’ultima curva. Solo quarto il monegasco della Ferrari, che dopo un buono spunto in qualifica ha faticato a tenere il passo dei migliori.

Lewis Hamilton chiude in quinta posizione, davanti a un Max Verstappen sorprendentemente opaco. Il tre volte campione del mondo, mai veramente competitivo, ha mostrato segnali di difficoltà con la sua Red Bull. Settimo Pierre Gasly con l’Alpine, autore di una gara regolare ma senza acuti.

BAHRAIN, BAHRAIN – APRIL 13: Andrea Kimi Antonelli of Italy driving the (12) Mercedes AMG Petronas F1 Team W16 leads Fernando Alonso of Spain driving the (14) Aston Martin F1 Team AMR25 Mercedes and Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB21 on track during the F1 Grand Prix of Bahrain at Bahrain International Circuit on April 13, 2025 in Bahrain, Bahrain. (Photo by James Sutton – Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Antonelli fuori dai punti, condizionato dalla Safety Car

Esordio agrodolce per Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento italiano, dopo un avvio combattivo, è rimasto invischiato nel traffico dopo l’intervento della Safety Car (chiamata per rimuovere detriti in pista). Nonostante alcuni bei sorpassi, ha chiuso in undicesima posizione, appena fuori dalla zona punti.

Una stagione che parte nel segno della McLaren

Il successo di Piastri e il podio di Norris consegnano alla McLaren un inizio stagione da sogno. Mentre Ferrari e Red Bull sembrano dover ancora trovare il giusto assetto, la scuderia inglese lancia un segnale forte. Il Mondiale 2025 è appena cominciato, ma le prime indicazioni parlano chiaro: la lotta al vertice sarà più aperta che mai.

