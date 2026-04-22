La Formula 1 si prepara a intervenire in corsa sul punto più discusso di questo avvio di stagione: la gestione dell’energia. A partire dal weekend di Miami (1-3 maggio) entra in scena un pacchetto di ritocchi pensato per rendere le sessioni più lineari, ridurre le differenze di velocità considerate rischiose in alcuni frangenti e, soprattutto, riportare i piloti a guidare più spesso “a tavoletta” nelle fasi decisive. Non si tratta di una rivoluzione totale, ma di un aggiustamento mirato che tocca due aree decisive: il modo in cui si ricarica e si scarica l’energia e la coerenza delle prestazioni tra tratti lenti e rettilinei.

Nel concreto, il cuore del problema è stato l’equilibrio tra potenza elettrica, recupero e rilascio: troppo spesso, nelle qualifiche, la ricerca del giro perfetto si è trasformata in una gestione esasperata, con fasi in cui il pilota deve “costruire” energia e altre in cui la macchina non riesce a consegnare potenza in modo uniforme. L’obiettivo dichiarato è duplice: rendere la qualifica più una sfida di puro ritmo e limitare comportamenti o scenari che, in gara, possono generare differenze di velocità difficili da leggere per chi segue e per chi sta arrivando alle spalle. Miami diventa così un laboratorio immediato: regole aggiornate, adattamenti rapidi e un impatto potenzialmente visibile già dal venerdì.

#f1 #gpgiappone ♬ audio originale – terruzziracconta @terruzziracconta I comuni mortali fanno molta fatica a stare al passo con le ultime innovazioni tecnologiche. E ci mancherebbe! L'unica cosa che sembra certa è che i sorpassi come li conoscevamo non ci sono più. E voi quanto ne state capendo da 1 a Nicoli? #terruzziracconta

Perché la qualifica è diventata un rompicapo e cosa cambia dal prossimo GP

Nelle ultime settimane la qualifica è stata spesso la fotografia più chiara del nuovo equilibrio ibrido: invece di vedere monoposto costantemente al limite, si sono osservati giri “a intermittenza”, con piloti costretti a fare i conti con finestre di energia non sempre ottimali. Il risultato è stato un paradosso: in un contesto dove ogni millesimo pesa, l’attenzione si è spostata dal massimizzare la velocità pura al minimizzare le perdite legate alla ricarica e ai vincoli di rilascio. Quando il giro veloce dipende in modo eccessivo da come si entra in curva con la batteria “giusta”, il rischio è che il valore del pilota e quello della macchina vengano filtrati da una variabile percepita come poco trasparente.

Da Miami entra in vigore una correzione che punta a spezzare questo circolo: cambia il tetto di energia ricaricabile per giro in qualifica, riducendo la necessità di “raccogliere” energia in punti in cui normalmente si dovrebbe spingere. Il messaggio è chiaro: meno fasi di gestione, più fasi di attacco. In parallelo, viene rivisto anche il profilo di potenza elettrica disponibile in un modo che mira a rendere più coerente la prestazione lungo il giro, riducendo quei momenti in cui la monoposto sembra perdere “spinta” nei tratti più esposti, con effetti evidenti sulla velocità di punta e sulla capacità di difendersi o completare un sorpasso.

Questa correzione, però, non è soltanto tecnica: è anche sportiva. La qualifica è il momento in cui si cristallizzano le gerarchie del weekend, condizionando strategia, gestione gomme e rischio in gara. Se il giro secco torna a essere più lineare, i team possono impostare la sessione con maggiore prevedibilità, evitando sequenze di preparazione troppo elaborate e riducendo l’effetto “lotteria” legato al traffico o alle bandiere che interrompono il ritmo. In altre parole: la prestazione dovrebbe emergere con più chiarezza, e gli errori di guida tornano a pesare più degli incastri energetici.

Da qui nasce anche una conseguenza indiretta: cambierà il modo di preparare il giro. L’out-lap, la finestra di temperatura gomme, la scelta di quando lanciare il tentativo e persino la gestione del distacco dalla macchina davanti potrebbero essere ripensati. Se serve meno “economia” sul giro, si può cercare più aggressività su frenate e trazioni; e se la spinta elettrica è più coerente, diventa più semplice anche capire dove una modifica di assetto paga e dove invece genera instabilità. È un passaggio che può favorire chi mette in pista un pacchetto bilanciato e chi ha piloti capaci di estrarre subito il limite senza dover “aspettare” la curva giusta per avere energia disponibile.

Effetti in gara: sicurezza, sorpassi e strategie con un’energia più prevedibile

La seconda anima di questi interventi riguarda la gara, dove la gestione dell’energia non è solo performance ma anche comportamento in mezzo al gruppo. Un sistema ibrido troppo “sensibile” può creare scenari complicati: differenze improvvise di velocità, momenti in cui una macchina davanti rallenta più del previsto per recuperare energia e chi segue deve reagire in frazioni di secondo, oppure tratti in cui un pilota è costretto a rinunciare a una difesa pulita perché la potenza elettrica non arriva nel momento atteso. In un campionato dove le monoposto corrono ravvicinate e le scie si formano facilmente, la prevedibilità è un valore di sicurezza prima ancora che di spettacolo.

Da Miami, quindi, l’idea è ridurre gli estremi: meno oscillazioni, più continuità. Questo non significa “tutti uguali”, perché ogni squadra continuerà a differenziarsi su efficienza, trazione e utilizzo delle gomme. Ma significa ridurre quegli scenari in cui la differenza la fa un buco di potenza o un picco di recupero che taglia le gambe al pilota nel punto peggiore, magari in un tratto dove chi segue è già impegnato a gestire aria sporca e temperatura delle gomme anteriori.

In termini di sorpassi, la conseguenza potrebbe essere doppia. Da un lato, se la potenza elettrica viene erogata in modo più coerente e con meno fasi obbligate di ricarica “pesante”, chi attacca può pianificare meglio l’azione: preparazione in uscita curva, avvicinamento, scelta del punto di staccata. Dall’altro, la difesa potrebbe diventare più “leggibile”, perché la macchina che si difende non dovrebbe trovarsi improvvisamente senza risposta sul rettilineo successivo. Il risultato atteso è un duello più pulito e meno dipendente da anomalie di gestione.

Le strategie, infine, potrebbero ricevere un piccolo scossone. Se la gara diventa più stabile dal punto di vista energetico, aumenta l’importanza di altri fattori: degrado gomme, gestione del traffico dopo i pit stop, capacità di allungare uno stint senza perdere prestazione. E in un circuito come Miami, dove il ritmo può oscillare tra tratti guidati e rettilinei, il modo in cui l’energia accompagna la prestazione può incidere anche sul timing delle soste e sulla possibilità di sfruttare un undercut o difendersi da un overcut. Non è detto che vedremo rivoluzioni immediate, ma è plausibile che alcuni team, oggi più forti sul giro singolo che sul passo gara (o viceversa), ritrovino un equilibrio diverso semplicemente perché il “rumore” energetico si riduce.

Il punto chiave resta uno: questi interventi non riscrivono il campionato, ma cambiano la cornice in cui si gioca la partita. E quando tocchi la cornice – cioè il modo in cui si costruisce un giro in qualifica e si gestisce la velocità in gara – puoi spostare anche la percezione delle gerarchie. A Miami, dunque, non si vedrà solo un GP: si vedrà anche la prima verifica di un correttivo pensato per rendere la Formula 1 più diretta, più prevedibile e, di conseguenza, più competitiva in modo “pulito”.