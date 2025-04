MotoGP, qualifiche: Marc Marquez è imbattibile, Bagnaia che disastro!

MotoGP, cambia il tracciato, non il protagonista. Marc Marquez continua a dettare legge in qualifica e piazza la quarta pole consecutiva della stagione, stavolta nel caldo artificiale del Qatar. Dopo Thailandia, Argentina e Austin, il pilota della Ducati Gresini firma un’altra prova di forza fermando il cronometro sull’1:50.499, tempo che gli vale la partenza al palo nel deserto di Lusail.

Il colpo di scena arriva alle sue spalle: per soli 101 millesimi, a completare la doppietta Marquez è il fratello Alex, anche lui su Ducati, che regala alla squadra un sabato da incorniciare. In terza posizione la Yamaha di Fabio Quartararo, che ritrova finalmente un lampo del suo talento.

Seconda fila colorata di tricolore con i due alfieri del team VR46: Franco Morbidelli si prende il quarto posto e continua a tenersi alle spalle un Fabio Di Giannantonio meno brillante del solito. Sesto Maverick Viñales, che fa volare la KTM e punta al podio. Completano la top 10 Zarco (Honda), Aldeguer (Ducati), Rins (Yamaha) e Ogura (Aprilia).

Fine settimana sottotono per l’Aprilia, lontana dai riflettori: il miglior piazzamento è quello del giapponese Ai Ogura, decimo, mentre Marco Bezzecchi e Jorge Martin si devono accontentare della tredicesima e quattordicesima posizione. Martin, al rientro dopo il grave infortunio e l’operazione, non riesce ancora a trovare il ritmo dei primi: servirà pazienza, ma il campionato è ancora lungo.

Weekend da incubo, invece, per Pecco Bagnaia. L’ex campione del mondo non ha trovato feeling nel primo giro lanciato, poi è finito a terra nel secondo tentativo decisivo. Una caduta che non ci voleva proprio, e che lo relega in undicesima posizione. Peccato per Pecco, che aveva appena ritrovato la vittoria. Ora servirà una grande rimonta

MotoGP, la griglia di partenza – GP del Qatar

Marc Marquez (Ducati) Alex Marquez (Ducati) Fabio Quartararo (Yamaha) Franco Morbidelli (Ducati) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Maverick Viñales (KTM) Johann Zarco (Honda) Fermin Aldeguer (Ducati) Alex Rins (Yamaha) Ai Ogura (Aprilia) Francesco Bagnaia (Ducati) Pedro Acosta (KTM) Marco Bezzecchi (Aprilia) Jorge Martin (Aprilia) Luca Marini (Honda)

