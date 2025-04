MotoGP Qatar, i fratelli Marquez dominano la sprint race: vince Marc davanti ad Alex, terzo Morbidelli

MotoGP Qatar sprint race dominata dai fratelli Marquez: vince Marc davanti ad Alex, terzo un ottimo Morbidelli, Bagnaia solo ottavo. Marc conquista la quarta vittoria consecutiva in una gara sprint, confermandosi il grande protagonista di questo avvio di stagione MotoGP 2025. Il campione spagnolo, autore della pole position, ha dettato il ritmo fin dal primo giro e ha chiuso davanti al fratello Alex Márquez e a un solido Franco Morbidelli.

Il copione si ripete: dominio Marc

Il Gran Premio del Qatar sembra essere il dejà -vu delle ultime settimane. Partenza perfetta, breve battaglia con Alex e poi la solita progressione in solitaria per Marc Márquez, che ha dimostrato di sapersi adattare anche su un circuito non completamente favorevole come Losail, caratterizzato da tante curve a destra.

Marc si è dimostrato impeccabile in qualifica, veloce con gomma nuova, e costante anche con pneumatici usurati. Una combinazione che lo rende al momento imbattibile nelle sprint. Dopo il passo falso di Austin nella gara lunga, domani sarà chiamato a confermarsi anche nella domenica qatariota.

DOHA, QATAR – APRIL 12: Marc Marquez of Spain and Ducati Lenovo Team prepares to start on the grid during the MotoGP Of Qatar – Sprint at Losail Circuit on April 12, 2025 in Doha, Qatar. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

Alex, settimo secondo posto consecutivo

Alle spalle del fratello, Alex Márquez ottiene il settimo secondo posto consecutivo nelle gare sprint. Anche per lui una gara ordinata e ben gestita: buona partenza, tenuta nelle prime fasi, poi nessuna possibilità di tenere il passo di Marc. Obiettivo podio anche nella gara lunga, dove cercherà di rompere la serie di piazze d’onore.

Morbidelli torna sul podio, Quartararo e Aldeguer fuori ma in crescita

Franco Morbidelli chiude terzo dopo una partenza aggressiva che gli ha permesso di superare Fabio Quartararo nelle prime curve. Il pilota italiano ha provato a seguire Alex Márquez, ma ha poi gestito la posizione, resistendo nel finale agli attacchi di Quartararo e di un brillante Fermín Aldeguer.

Fermín Aldeguer ha avuto la meglio su Fabio Quartararo all’ultima curva, chiudendo al quarto posto una gara tutta in rimonta. Il pilota Yamaha ha comunque dato segnali positivi, riportando la casa giapponese nelle posizioni di vertice, anche se manca ancora qualcosa per il podio.

Dietro, un Diggia in rimonta e un Bagnaia in difficoltÃ

Sesta posizione per Fabio Di Giannantonio, autore di una gara in crescita dopo un avvio complicato nei sorpassi. Settimo Ai Ogura, davanti a Francesco Bagnaia.

Pecco Bagnaia ha vissuto una gara difficile: partito 11°, è risalito subito al nono posto ma ha poi perso terreno nel traffico del gruppo centrale. Superato da diversi avversari, ha faticato a ritrovare ritmo e ha chiuso solo ottavo. Anche nella gara di domenica partirà dalle retrovie: servirà una notte di lavoro per recuperare.

