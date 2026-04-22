A due giorni dall’inizio del weekend di Jerez, il paddock della MotoGP si ritrova a fare i conti con un imprevisto che pesa più di quanto dica una semplice casella vuota in griglia. Il team KTM Tech3 arriva al Gran Premio di Spagna con un piano ridisegnato in fretta: Maverick Viñales è costretto a saltare l’appuntamento per un problema alla spalla e, come se non bastasse, anche la soluzione d’emergenza si è complicata perché il sostituto designato Pol Espargaró non è nelle condizioni di salire in sella a causa di un infortunio alla mano.

Il risultato è una squadra che, in uno dei momenti più delicati della stagione europea, si presenta con una sola moto affidata a Enea Bastianini. Un dettaglio che, nella MotoGP moderna fatta di dati, comparazioni e sviluppo continuo, si trasforma in un tema tecnico e sportivo enorme: meno chilometri, meno riferimenti, meno opportunità di raccolta informazioni in un circuito che tradizionalmente viene usato come “laboratorio” per capire davvero dove si è arrivati con l’evoluzione della moto.

Un doppio colpo che cambia il weekend di Tech3 e altera la gestione sportiva

La rinuncia di Maverick Viñales a Jerez non è soltanto una notizia legata alla salute del pilota: è un evento che incide sull’intera architettura del weekend di KTM Tech3. La spalla, per un motociclista, non è un dettaglio “riparabile” con la sola forza di volontà. È una zona che lavora in frenata, in inserimento e soprattutto nei cambi di direzione più rapidi, proprio quelli che Jerez richiede in sequenza. Presentarsi non al 100% significa rischiare di aggravare la condizione, perdere ulteriore tempo e compromettere anche la programmazione delle gare successive. Per questo la scelta di fermarsi, per quanto dolorosa, è anche una misura di protezione del medio periodo: l’obiettivo non è “esserci”, ma tornare con un fisico che permetta di guidare davvero.

Il problema, però, è che il team aveva già impostato una soluzione tampone con Pol Espargaró, profilo ideale per esperienza, conoscenza della struttura KTM e capacità di dare feedback tecnici rapidi. L’infortunio alla mano che lo costringe al forfait rende la situazione più complessa perché priva Tech3 di una seconda voce in grado di interpretare la moto e di accelerare i correttivi. In pratica, non è solo un pilota che manca: è un canale di sviluppo che si chiude proprio quando la stagione entra nel tratto in cui ogni casa cerca di fare un salto di qualità prima dell’estate.

Con una sola moto, il weekend si trasforma in un esercizio di equilibrio. Il box deve decidere come distribuire il lavoro tra preparazione al Gran Premio e prove di assetto che normalmente si farebbero su due moto, raddoppiando le comparazioni. Ogni uscita deve avere un obiettivo chiaro: non si può “sprecare” una sessione. E il carico mentale ricade inevitabilmente su Enea Bastianini, chiamato a essere contemporaneamente pilota da risultato e riferimento tecnico. Non è la stessa cosa che lavorare in un contesto normale, dove i dati del compagno aiutano a interpretare la direzione giusta, soprattutto quando le sensazioni in sella non coincidono con i numeri.

In più, l’assenza di una seconda moto cambia anche la strategia di gara in senso stretto. Con meno informazioni raccolte in prova, diventa più difficile “leggere” l’evoluzione della pista, capire l’usura e individuare il compromesso migliore tra velocità sul giro e consistenza sul passo. A Jerez, dove il ritmo è spesso più importante dell’exploit singolo, arrivare alla domenica senza un quadro completo può costare posizioni e, soprattutto, può impedire di capire se un limite è strutturale o soltanto figlio di una scelta di assetto sbagliata.

Perché l’assenza di una seconda moto pesa sullo sviluppo: dati, gomme e scelte tecniche

La MotoGP contemporanea è una disciplina in cui il tempo sul giro è solo la punta dell’iceberg: sotto ci sono telemetria, comparazioni e micro-scelte che vengono validate (o bocciate) in poche ore. Avere una sola moto significa perdere la possibilità di eseguire test paralleli: una moto che prova una variazione di set-up mentre l’altra resta su un riferimento stabile. Senza quel confronto immediato, ogni modifica rischia di diventare più lenta da interpretare. E quando il calendario propone tre giorni intensi, con sessioni che si succedono rapidamente, la rapidità di lettura è spesso la differenza tra un weekend in crescita e un weekend passato a inseguire.

In un circuito come Jerez, questa dinamica si amplifica. Il tracciato andaluso mette a nudo il bilanciamento complessivo: stabilità in frenata, capacità di chiudere la traiettoria a centro curva e trazione in uscita dalle curve lente. Sono aree in cui basta spostare di poco l’equilibrio per passare da una moto “piantata” a una moto nervosa. Normalmente un team usa due piloti anche per separare i problemi: se entrambi lamentano lo stesso limite, la causa è più probabilmente tecnica; se uno lo avverte e l’altro no, allora entrano in gioco stile di guida e adattamento. Con una sola voce in sella, la diagnosi diventa più rischiosa, perché tutto deve essere dedotto da un’unica sensibilità, per quanto esperta.

Il tema si collega anche alla gestione delle gomme e della temperatura, con tutte le implicazioni che ne derivano. Nelle ultime stagioni, la finestra di funzionamento degli pneumatici e la necessità di restare dentro parametri sempre più stringenti hanno trasformato la gestione in una parte fondamentale della prestazione. Meno giri utili e meno comparazioni significano più incertezza su pressione, usura e comportamento in scia. E l’incertezza, in MotoGP, spesso si traduce in scelte conservative: mappe più prudenti, inserimenti meno aggressivi, margini lasciati “per sicurezza”. Il paradosso è che proprio quando una squadra avrebbe bisogno di osare per recuperare terreno, è costretta a proteggersi perché non ha abbastanza dati per sentirsi libera di spingere.

Dentro questo quadro, il ruolo di Enea Bastianini diventa centrale anche dal punto di vista metodologico. Significa costruire un weekend con priorità nette: prima trovare un assetto di base che permetta un passo sostenibile, poi lavorare su quei dettagli che rendono possibile la prestazione sul giro secco. Ma soprattutto significa dare valore a ogni run: ogni uscita deve produrre una conclusione chiara, perché non c’è una seconda moto pronta a fare da controprova. È un lavoro che richiede disciplina, comunicazione impeccabile e la capacità di accettare che non tutto potrà essere ottimizzato nello stesso fine settimana.

Infine, c’è l’effetto esterno, meno visibile ma decisivo: la presenza in pista. Una griglia con un team “monco” altera anche i riferimenti degli avversari. In qualifica, una moto in meno significa un potenziale traino in meno, una variabile in meno nel traffico, un’opzione in meno per chi cerca una scia. In gara, significa un attore in meno nella lotta di gruppo, con conseguenze sulle dinamiche di sorpasso e gestione del ritmo. È il classico effetto domino che nasce da un infortunio e finisce per ridisegnare, anche se di poco, la geometria di un weekend.

Per KTM Tech3, Jerez diventa così una prova di resilienza: trasformare un handicap in un weekend “pulito”, minimizzando gli errori e massimizzando ciò che resta, cioè una sola moto e un pilota che deve reggere il peso del progetto. Se la stagione europea è davvero il momento in cui si costruiscono le gerarchie, l’obiettivo ora è semplice e difficile insieme: uscire dall’Andalusia con punti, informazioni solide e, soprattutto, con la certezza di poter rimettere in piedi la squadra a pieno organico il prima possibile.