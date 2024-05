Mara Venier va al supermercato ma finisce male: scoppia la bufera sulla conduttrice

La conduttrice di “Domenica In” Mara Venier è finita nel mirino di alcuni utenti social dopo aver pubblicato un video sulla sua pagina social. I commenti non si sono risparmiati e la “zia d’Italia” ha voluto replicare alle cattiverie. (Continua a leggere dopo la foto…)

Mara Venier: la zia d’Italia sui social

Mara Venier è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo e vanta un enorme seguito di fan. Con il suo fare “caciarone”, accogliente e affettuoso è diventata un simbolo della televisione italiana aggiudicandosi il calzante nomignolo di “Zia d’Italia”. Il pubblico è abituato a vederla nei panni di conduttrice nel suo programma Domenica In nella quale intervista i volti noti dello spettacolo riuscendo sempre a trovare la chiave per entrare con loro in connessione profonda. Oltre ad apprezzare questo talento, i fan amano anche seguire Mara nella sua sfera più personale. La conduttrice accoglie questo desiderio tenendo i suoi followers sui social sempre aggiornati con foto e video che raccontano sempre qualcosa in più della sua vita. La presentatrice si riprende e condivide momenti di quotidianità nei quali cucina, sistema la sua casa di Roma o passa del tempo con i nipoti, il marito e i figli. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il post durante la spesa al supermercato

Ieri, lunedì 13 maggio, Mara Venier ha postato un altro video preso dalla sua quotidianità. Il post pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale la riprende mentre spinge un carrello tra le corsie di un supermercato. Intorno a lei altre persone intente a fare la spesa, ma nessuno la ferma per chiederle una foto o un autografo. Un dettaglio che non è passato inosservato al popolo del social. La caption del video pubblicato dice “Il mio lunedì a Milano, adoro”. In moltissimi utenti hanno come al solito apprezzato la naturalezza con cui Mara condivide piccoli momenti di vita, ma qualcun altro ha letto tra le righe e ci ha visto un po’ di malizia.

