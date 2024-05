Gossip. Al Bano è stato ospite di Silvia Toffanin nella trasmissione di Canale Cinque, “Verissimo”. Insieme al noto cantante era presente anche la figlia, Jasmine, che ha rivelato un dolce annuncio. La reazione dell’artista è diventata immediatamente virale, mandando i fan in delirio. Scopriamo insieme che cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Al Bano e la figlia Jasmine ospiti a “Verissimo”

Durante la puntata andata in onda ieri, domenica 12 maggio 2024, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi sono stati ospiti di Silvia Toffanin negli studi Mediaset nella trasmissione “Verissimo”. Nel corso della lunga chiacchierata con la nota conduttrice di Canale Cinque, il cantante e la figlia si sono raccontati a cuore aperto. Jasmine ha rivelato alcuni retroscena in merito al suo rapporto con il padre e al comportamento che Al Bano ha avuto nei confronti dei sui ex fidanzati. (Continua a leggere dopo la foto)

Il rapporto di Jasmine con il papà Al Bano

Jasmine Carrisi è stata ospite di Silvia Toffanin durante la puntata di “Verissimo” andata in onda ieri, domenica 12 maggio 2024. In studio era presente anche Al Bano, e la giovane figlia del noto cantante ha raccontato il rapporto che ha instaurato con il padre nel corso degli anni. “È un papà complice. Ricordo viaggi, concerti, mi ha permesso di allargare gli orizzonti. Ho avuto una infanzia bellissima. Non è troppo coccolone, il giusto”, ha dichiarato la 22enne. “Sono diventato suo padre a 58 anni, è arrivata la primavera grazie a lei”, ha raccontato Al Bano in merito a Jasmine, sua quinta figlia e la prima avuta con Loredana Lecciso.

