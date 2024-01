Manuel Bortuzzo e Lulù, ritorno di fiamma: un indizio fa discutere

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono tornati insieme? Tutti se lo stanno chiedendo dopo aver scoperto un indizio sui social. I fan della coppia nata durante un’edizione del “Grande Fratello Vip” sono al settimo cielo. Da tempo attendevano questo ritorno di fiamma, ma devono placare la loro gioia perchè i due non hanno confermato nulla ufficialmente. (Continua…)

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Durante la sesta edizione del “Grande Fratello Vip” è nata una storia d’amore che ha fatto sognare i telespettatori italiani. Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo nella casa più spiata d’Italia non si sono affatto nascosti e la loro storia d’amore sembrava potesse prendere il volo una volta terminato il reality show. I fan di Manuel soprattutto speravano che egli avesse trovato l’anima gemella dopo una vita fatta di dolori e sofferenze. Lulù, dal canto suo, ha subito un vero e proprio colpo di fulmine e sin dal primo giorno ha cercato di avvicinarsi all’atleta paraolimpico. Peccato che quella che sembrava una favola non ha avuto un lieto fine. Dopo un breve flirt, infatti, Manuel ha chiesto i suoi spazi alla coinquilina e dopo un lungo tira e molla ognuno ha preso la propria strada. (Continua…)

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono tornati insieme?

I due ex concorrenti del “Grande Fratello Vip”, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, potrebbero essere tornati insieme, anzi, in verità potrebbero non essersi mai lasciati. A sostenerlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale sostiene che i due non si sono mai lasciati dopo la fine del “GF VIP” e si frequenterebbero in gran segreto. L’ostacolo tra i due sarebbe il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, che non ha mai approvato la relazione. Nel frattempo, sui social sono apparsi alcuni indizi inequivocabili. (Continua…)

Gli indizi

Pochi giorni fa, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno pubblicato contemporaneamente la foto dello stesso tramonto. Ma questo è solo il primo indizio che ha fatto sognare i fan della coppia. La Selassié, inoltre, indosserebbe anche un braccialetto con la scritta “Manu”, lo stesso indossato proprio da Bortuzzo. Ed infine, lo scorso agosto, Manuel si trovava a Manchester per i campionati di nuoto e contemporaneamente anche la Selassié era in Inghilterra, precisamente a Londra, insieme a sua sorella.