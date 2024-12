Manita Roma al Parma, l’Olimpico esulta anche alla “doppia Joya”: la cura Ranieri si sente

Roma-Parma 5-0, i giallorossi affondano i crociati con una prestazione esuberante: due gol per Dybala, per nulla scosso dalle voci di mercato. La Roma conferma il suo momento di crescita con una netta vittoria. Una prestazione brillante, guidata da uno straordinario Paulo Dybala, autore di una doppietta e protagonista di molte azioni decisive. La squadra di Ranieri lascia pochi spazi ai ducali, incapaci di reagire nonostante qualche fiammata iniziale.

Primo tempo: Dybala e Saelemaekers fanno volare la Roma

L’inizio della gara vede il Parma pericoloso con un diagonale di Bonny al 3’, che fa tremare i tifosi giallorossi. La Roma, però, risponde immediatamente: Dovbyk scalda i motori con un mancino potente che anticipa il vantaggio giallorosso.

Al 7’, il solito Dybala si procura un rigore dopo essere stato atterrato da Balogh e lo trasforma spiazzando Suzuki. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio: azione perfetta da un esterno all’altro, con Angelino che serve un cross preciso per Saelemaekers, il cui destro al volo sorprende il portiere del Parma.

I ducali provano a reagire dalla distanza: Hernani impegna Svilar con un bolide, mentre Valeri sfiora il gol con un tiro alto. Nonostante la pressione del Parma, la Roma è vicina al tris con El Shaarawy, fermato da un intervento di Suzuki. Si va al riposo sul 2-0.

Secondo tempo: Roma dilagante, doppietta di Dybala

Il Parma cambia approccio inserendo Camara per Haj Mohamed, ma è la Roma a dominare. Dopo un tentativo pericoloso di Koné, il 3-0 arriva al 54’: Dybala, sul filo del fuorigioco, corregge in rete un tiro respinto di Saelemaekers.

Il Parma tenta una reazione con Camara, che al 65’ colpisce la traversa con un gran tiro dalla distanza, ma è solo un’illusione. Al 72’, i giallorossi trovano il quarto gol: Saelemaekers si procura un rigore che Paredes trasforma, su concessione dello stesso Dybala.

C’è spazio anche per il quinto sigillo: Dovbyk, protagonista di una grande partita, chiude i conti con una rete personale che fissa il risultato sul 5-0.

Dominio Roma frutto di scelte vincenti di Ranieri

La Roma domina in lungo e in largo, trascinata da un Dybala in stato di grazia e da un reparto offensivo ben orchestrato. Saelemaekers, decisivo sia in fase di realizzazione che di assistenza, e Dovbyk, sempre pericoloso, completano una prestazione corale di alto livello e certificano la bontà delle scelte tecniche di Ranieri (soprattutto il belga trequartista con Dybala).

Il Parma, invece, paga la scarsa incisività sotto porta e la difficoltà a contenere le avanzate giallorosse. Nonostante alcune buone individualità, la squadra di Pecchia esce dall’Olimpico con una lezione dura da digerire. Con questa vittoria, la Roma lancia un chiaro segnale alle avversarie e prosegue la sua rincorsa verso le posizioni che contano in classifica.

