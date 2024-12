Un Lecce fiero cede alla Lazio solo nel finale di partita: la decide un gol di Marusic

Lecce-Lazio 1-2, i salentini combattivi per tutta la partita al Via del Mare cedono solo nel finale: la decide un gol di Marusic. Dopo il pesante 0-6 subito contro l’Inter, la Lazio dimostra carattere e si impone per 1-2 contro un Lecce coriaceo, nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. La squadra di Baroni, al suo debutto contro la formazione salentina, ha risposto con una prestazione solida, portando a casa tre punti cruciali in un match difficile.

Primo tempo: Castellanos sblocca il match

Fin dalle prime battute, la partita si rivela aperta e combattuta. Il Lecce non si limita a difendere, proponendosi con iniziative pericolose e mettendo in difficoltà la retroguardia biancoceleste. L’occasione più nitida per i padroni di casa arriva al 15’, con un tiro dal limite di Morente bloccato da Provedel.

La Lazio, però, cresce con il passare dei minuti, sfiorando il vantaggio con Isaksen al 30’ e con un’azione personale di Castellanos al 43’. L’episodio chiave del primo tempo si verifica nei minuti finali: un assist filtrante di Rovella trova Castellanos in area. La conclusione viene respinta da Falcone, ma sulla ribattuta il pallone viene intercettato con il braccio da Guilbert sulla linea di porta. L’arbitro assegna il rigore e mostra il cartellino rosso al difensore leccese. Dal dischetto, Castellanos è freddo e porta avanti la Lazio, chiudendo il primo tempo sull’1-0.

Secondo tempo: Marusic decide

Nonostante l’inferiorità numerica, il Lecce inizia la ripresa con coraggio. Al 50’, una respinta corta di Guedouzi su un tiro di Dorgu permette a Morente di calciare al volo dal limite, battendo Provedel e riportando la parità.

A questo punto, i salentini si chiudono per difendere il risultato, mentre la Lazio aumenta la pressione offensiva. Al 64’, Dia trova il gol del 2-1, ma l’arbitro annulla la rete per un fuorigioco di Castellanos nell’azione precedente. Baroni cerca di dare freschezza con i cambi, ma è Marusic, all’87’, a decidere la partita con un preciso diagonale dopo una corta respinta della difesa leccese.

Finale thrilling

Nel recupero, il Lecce va vicinissimo al clamoroso pareggio: una traversa colpita da Kaba, seguita da un tap-in fallito da Pierotti, fa trattenere il fiato ai tifosi biancocelesti. Alla fine, però, la Lazio regge e porta a casa tre punti preziosi.

La Lazio dimostra di aver reagito mentalmente al pesante ko contro l’Inter, mostrando carattere in una partita tutt’altro che semplice. Il Lecce, nonostante la sconfitta, esce a testa alta: con questa intensità e organizzazione di gioco, la salvezza sembra un obiettivo più che alla portata.

