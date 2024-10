Mangia un dolce al ristorante e muore a 14 anni: cosa l’ha uccisa

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà senza parole. Una ragazzina di 14 anni è morta dopo aver mangiato un dolce al ristorante con i suoi genitori. L’adolescente inglese era in vacanza a Roma con la sua famiglia e giovedì 24 ottobre, dopo aver pranzato in un locale in zona Gianicolense, ha iniziato a sentirsi male. Le sue condizioni sono però precipitate ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo, dove non c’è stato nulla da fare. (Continua a leggere dopo le foto)

Roma, muore a 14 anni dopo aver mangiato un dolce: il motivo

Roma, muore a 14 anni dopo aver mangiato un dolce: il motivo. I fatti che stiamo per raccontarvi sono avvenuti nella Capitale giovedì 24 Ottobre 2024. Come riportato da Leggo, una ragazzina di 14 anni è morta per uno shock anafilattico dopo aver mangiato un dolce al ristorante con i suoi genitori. L’adolescente inglese, allargica alle arachidi, dopo aver pranzato in un locale in zona Gianicolense, ha iniziato a sentirsi male. Le sue condizioni sono però precipitate ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo. I medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma non c’è stato nulla da fare. È morta poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso.

