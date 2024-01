Maneskin, la triste notizia sconvolge i fan di tutto il mondo

L’ultima indiscrezione che riguarda i Maneskin sta preoccupando i numerosissimi fan della rock band. I Maneskin si sono fatti conoscere grazie a X-Factor, dove già avevano dimostrato il loro talento. Il successo poi è esploso dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest del 2021. Da quel momento in poi, la band composta dai 4 musicisti ha sfidato ogni record conquistando non solo i giovanissimi. Oggi però, arriva una notizia che spaventa i seguaci del gruppo. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, è bufera su Varrese il giorno del suo compleanno

Leggi anche: “Affari tuoi”, è successo durante i titoli di coda: tutti senza parole

I Maneskin si sciolgono?

I Maneskin sono destinati a sciogliersi? Questa è la notizia che lascerebbe tutti i fan a bocca aperta se fosse effettivamente confermata. Sembra che i quattro musicisti potrebbero prendere strade diverse e abbandonare il progetto che stanno portando avanti insieme. Dopo i numerosi impegni del tour mondiale, i Maneskin hanno deciso di mettere da parte gli strumenti musicali, generando non poca confusione. Tra i tanti indizi, che porterebbero a pensare che i musicisti hanno progetti diversi, c’è un’intervista al front man della band. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Chiara Ferragni, lo scatto coi figli fa infuriare Selvaggia Lucarelli

Leggi anche: “Grande Fratello”, la scoperta choc dopo il lutto di Beatrice

Le voci su Victoria e Damiano

Poche settimane fa usciva la notizia per cui Damiano David, il frontman dei Måneskin, fosse pronto a portare avanti una carriera da solista. Il cantante ne aveva parlato al The Allison Hagendorf Show raccontato che questa sua scelta sarebbe dettata dall’uscire dalla zona di comfort in cui si trova ora con il gruppo, fa sapere Rds. “Devi sempre sfidare te stesso”, aveva dichiarato, ammettendo il suo desiderio di mettersi in gioco diversamente da come aveva fatto fino ad ora. Dopodiché sono arrivate le voci sulla possibile carriera da solista anche della bassista Victoria De Angelis. Cosa c’è di vero in tutto questo? (Continua dopo le foto)

“Chi Magazine” fa chiarezza

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, il gruppo non ha intenzione di sciogliersi. O meglio, nel prossimo futuro, i Maneskin continueranno a lavorare uniti come hanno sempre fatto, ma sia Damiano che Victoria vorrebbero intraprendere dei percorsi paralleli. Damiano David vorrebbe mettersi in gioco con un album, in collaborazione con diversi artisti internazionali. Per Victoria De Angelis, invece, potrebbe trattarsi di una carriera da deejay. Non si sa al momento, quali siano i progetti del batterista e del chitarrista della band. Ma intanto, possiamo confermare che il gruppo si esibirà nel 2024 in diversi festival europei.