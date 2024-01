“Grande Fratello”, è bufera su Varrese il giorno del suo compleanno

Oggi, venerdì 5 gennaio 2024, al Grande Fratello si festeggia il compleanno di Massimiliano Varrese. O meglio, non si festeggia. I concorrenti del Grande Fratello celebreranno il loro inquilino domani, per rispetto di Beatrice, colpita da un lutto appena due giorni fa. Massimiliano ha fatto un discorso ai suoi compagni di avventura prima su Beatrice, poi ha fatto un bilancio della sua esperienza nel reality. Le sue parole hanno commosso persino Anita e Rosy. Il pubblico da casa però, in tutto questo, storce il naso. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Chiara Ferragni, lo scatto coi figli fa infuriare Selvaggia Lucarelli

Leggi anche: “Grande Fratello”, la scoperta choc dopo il lutto di Beatrice

“Grande Fratello”, rimandati i festeggiamenti per il compleanno di Massimiliano

Massimiliano ha fatto un lungo discorso ai suoi coinquilini. Varrese ha iniziato col dire che la festa per il suo compleanno è rimandata a sabato 6 per rispetto di quanto accaduto a Beatrice, che nei giorni scorsi ha perso il papà. “Avremmo dovuto fare la festa domani, non ci sarà la festa per rispettare il momento che Beatrice sta vivendo fuori da qua. Mi sembrava giusto rispettare questo momento di grossa sofferenza che sta attraversando lei. Faremo la festa sabato”, ha comunicato a tutta la casa. Poi Massimiliano Varrese ha confessato di aver vissuto dei “momenti difficili” e ha ringraziato i suoi compagni di avventura per essergli stato vicino. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la scoperta choc dopo il lutto di Beatrice

Leggi anche: Veronica Peparini e Andreas Muller, primo cambio pannolino per lui

Il discorso di Massimiliano Varrese il giorno del suo compleanno

“Spesso ho dovuto imparare il silenzio dell’attesa. Ho subito ingiustizie, ma ci sono domande a cui non riceveremo mai risposte e risposte che arrivano senza domanda”. Massimiliano ha ringraziato poi il suo fanclub, dicendo che da fuori lo amano perché hanno visto e continuano a vedere la verità. Poi la dedica agli altri concorrenti. “Solo grazie a voi ho trovato una forza che mi mancava. Mi bastava guardare i vostri occhi e ho trovato la forza per far si che i valori vincano. I valori di rispetto e gentilezza. Nella mia vita ho sempre cercato di dare agli altri, ma qui dentro ho capito che dovevo ritrovare me stesso”. Molti gieffini si sono mostrati commossi davanti a queste parole. Rosy e Giuseppe si sono tenuti per mano durante tutto il discorso e ad Anita è scesa qualche lacrima. Il pubblico però, ha provato tutt’altro sentendo le parole di Varrese. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, è bufera su Varrese il giorno del suo compleanno

Molti telespettatori sono convinti che la scelta di festeggiare il compleanno di Varrese domani invece che oggi, non sia per un vero sentimento di empatia nei confronti di Beatrice. Questo perché Massimiliano è tra i “nemici” della concorrente nella casa e ha più volte offeso la donna nelle scorse settimane. Ma probabilmente ora gli conviene mantenere un basso profilo, dopo che Alfonso Signorini gli ha comunicato il rischio di essere squalificato. Gli utenti hanno espresso il loro disappunto per il concorrenti commentando il messaggio di auguri per lui da parte della produzione: “Happy Birthday, Max“. “Fategli un bel regalo, squalificatelo“, il pensiero di tanti. “Come regalo squalificatelo che è già stato graziato fin troppe volte“, ha scritto qualcuno. “Auguri a colui che ha portato l’hip hop in Italia“, il commento di qualcuno che ha preso in giro il suo ego. “Max ti fanno gli auguri Russell Crowe e Johnny Depp Mi hanno detto che ti hanno lasciato un ruolo che ti si addice per sabato siccome è l’epifania”, si legge ancora.