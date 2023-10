La storia che stiamo per raccontarvi sembra essere uscita dalle pagine di un romanzo e vi lascerà completamente senza parole. I fatti sono avvenuti in una città della Russia. La vicenda di questa donna sta facendo molto discutere dopo che la 53enne ha deciso di sposare il figlio adottivo di 22 anni, di ben 31 anni più giovane di lei. Un evento che ha decisamente scatenato più di qualche polemica: vediamo nel dettaglio che cos’è successo. Il suo gesto, infatti, le è costato decisamente caro. (Continua a leggere dopo la foto)

Mamma di 53 anni sposa il figlio di 22 ma finisce malissimo per lei

La storia di questa donna russa vi lascerà senza parole. La 53enne ha deciso di sposare il figlio adottivo di 22 anni, di ben 31 anni più giovane di lei. Come riportato da Leggo e da altre fonti locali, Aisylu Chizhevskaya Mingalim ha adottato Daniel Chizhevskij quando il ragazzo aveva appena 14 anni. I due si sono incontrati in un orfanotrofio a Kazan, nella Repubblica del Tatarstan, in Russia, e da allora non si sono più separati. La 53enne ha conosciuto Daniel nell’orfanotrofio in cui lei impartiva lezioni di canto, poi lui si è trasferito a casa sua e negli anni si sono innamorati e sposati. Di fatto il loro matrimonio però rapprensenta un incesto e va contro la legge, tanto che i servizi dell’assistenza all’infanzia hanno sequestrato gli altri cinque bambini adottati in passato dalla donna, quattro femmine e un maschio. Questa ingarbugliata storia ha scatenato una marea di polemiche. (Continua a leggere dopo la foto)

Un triste finale

La storia del matrimonio tra la 53enne e il suo figlio adottivo ha scatenato una marea di polemiche. Ora Aisylu Chizhevskaya Mingalim sta lottando per riavere con sé i figli che le assistenti sociali le hanno portato via. Come riportato da Leggo, Mingalim ha raccontato ai media locali che la sua storia d’amore con Daniel è iniziata dopo averlo portato a casa dall’orfanotrofio: “La nostra relazione è perfetta. Non possiamo vivere l’uno senza l’altro. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda”. Tra loro è nato un amore, ma questo non deve avere conseguenze nel suo rapporto con gli altri cinque bambini, secondo lei.