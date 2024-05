Siamo quasi a Giugno e il maltempo non sembra voler abbandonare l’Italia. Soprattutto al Nord, stiamo vedendo situazione da pieno clima invernale: vento, pioggia, grandine e allagamenti vari. Al Sud la situazione sembra decisamente molto meglio: con sole e belle giornate tipicamente primaverili. In queste ore a causa delle violente piogge una strada è crollata: vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Maltempo in Italia, crolla una strada: i fatti

Il maltempo in Italia non sembra voler lasciare spazio all’estate 2024. Come riportato da Il meteo.it, l’ormai imminente weekend del priomo e due Giugno trascorrerà ancora sotto il segno del tempo moderatamente instabile con momenti soleggiati e improvvisi temporali. La giornata di Sabato, che si preannuncia comunque la migliore del fine settimana, sarà caratterizzata da condizioni di moderata variabilità, con cieli poco nuvolosi al mattino e da un incremento delle nubi nel pomeriggio, specialmente nel Sud peninsulare, nell’alta Toscana e nelle aree alpine. Saranno possibili alcuni rovesci, accompagnati da brevi e localizzati temporali, che colpiranno principalmente i rilievi del Nord e, più sporadicamente, la dorsale appenninica settentrionale.

Domenica 2 Giugno, ovvero la festa della Repubblica, vedrà l’ennesimo ritorno dell’instabilità nel pomeriggio. Rovesci e temporali si concentreranno prevalentemente sui rilievi alpini, sul Levante ligure, sull’Emilia, ma anche in alcune zone del Centro e del Sud peninsulare, in particolare nel basso Lazio, in Abruzzo, in Molise, in Puglia e sui rilievi del distretto tirrenico entro sera. Da non sottovalutare, infine, l’aumento delle temperature, che diventerà più marcato al Sud, specialmente in Sicilia. Nel frattempo, nel Nord Italia, a causa delle piogge abbondanti una strada è crollata.

