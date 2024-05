Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta meteo in Italia per la giornata di oggi, giovedì 30 maggio 2024. È scattata quindi l’allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni alle prese con il passaggio di due intense perturbazioni atlantiche. Quali sono le zone a rischio? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Neonato morto tra gli scogli, la nonna incastrata dalle telecamere

Leggi anche: Finanzieri morti in Valtellina, poco fa la scoperta sulle vittime

Meteo, scatta l’allerta gialla in Veneto

La regione più a rischio nubifragi al momento è il Veneto, per cui è scattata l’allerta gialla. Le zone che potrebbero risentire maggiormente della nuova perturbazione sono il Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. Il rischio nubifragi riguarderà la giornata di oggi, 30 maggio 2024, e anche la mattinata di domani. L’incisivo passaggio temporalesco sarà accompagnato da possibili nubifragi, grandinate, violente raffiche di vento e crollo termico. Anche altre zone però saranno a rischio. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Muore risucchiato dal motore di un aereo: tragedia all’aeroporto

Leggi anche: Rissa sfiorata in senato: il video è sconvolgente

Le zone a rischio nubifragio

È stato emessa anche un allerta gialla per rischio idrogeologico per il Friuli Venezia Giulia nelle zone del Bacino di Levante / Carso, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene. Secondo le ultime previsioni, il maltempo colpirà Veneto occidentale, Friuli e arriverà anche in Lombardia, tra Pavia, Lodi e il Varesotto, e in Emilia. Anche al sud potrebbero verificarsi condizioni meteo avverse.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva