Finanzieri morti in Valtellina, poco fa la scoperta sulle vittime

Tragico incidente in Valtellina, tre militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza hanno perso la vita durante un’esercitazione in montagna. Durante una cordata, le vittime sono precipitate da una parete rocciosa facendo un volo nel vuoto. La Procura di Sondrio ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’incidente, che ha portato alla morte tre persone. (Continua dopo le foto)

Sondrio, tre finanzieri morti in un’esercitazione: chi erano

I tre finanzieri erano impegnati in una cordata sul cosiddetto Precipizio degli Asteroidi, nel territorio comunale di Val Masino, a Sondrio. Con loro, c’erano anche altri due colleghi impegnati in un’altra cordata. Proprio sotto i loro occhi, i tre finanzieri sono precipitati dalle rocce, cadendo nel vuoto per circa 30 metri. La caduta non gli ha lasciato scampo e i loro corpi sono stati recuperati ai piedi dello sperone roccioso. (Continua dopo le foto)

La dinamica dell’incidente

La Procura di Sondrio ha aperto un’inchiesta per stabilire le esatte cause del drammatico incidente. I tre sarebbero caduti nel vuoto perché, all’improvviso, avrebbe ceduto uno sperone roccioso sul quale uno di loro poggiava i piedi, trascinando con sé nel vuoto gli altri due colleghi. Sarà la Procura a stabilire nelle prossime ore se sia necessario disporre l’autopsia, oppure no. Chi erano le vittime del drammatico incidente?

