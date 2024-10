Il maltempo flagella l’Italia: frane, scuole chiuse e voli dirottati – Il maltempo piegherà l’Italia per diversi giorni. Frane e allagamenti, stop ai treni e voli deviati (o addirittura cancellati), come pure strade temporaneamente chiuse. Da ieri le piogge violente stanno mettendo in ginocchio molte regioni del Nord e del Centro del Belpaese. Stando alle previsioni degli esperti il maltempo ci terrà in “ostaggio” per i prossimi 5 giorni. Avremo un week end all’insegna della pioggia. (continua a leggere dopo le foto)

Il maltempo si abbatte sul Nord Italia. La situazione peggiore si registra al momento in Liguria, dove già ieri la Protezione civile aveva diramato allerta meteo arancione. Si registrano frane, a causa delle forti piogge, le scuole sono chiuse in numerosi comuni e disagi ci sono anche per l’aeroporto di Genova dove molti voli sono stati dirottati. Riflettori accesi anche sull’Emilia Romagna, dove pure è stata dichiarata allerta meteo arancione su alcuni settori. Nelle prossime ore la perturbazione raggiungerà Lombardia e Toscana. (continua a leggere dopo le foto)

Il maltempo flagella il Nord Italia: week end piovoso

Le forti piogge stanno tormentando in particolare oggi il Savonese e lo Spezzino. Una frana si è registrata in località Fabbriche, dietro Voltri. Dobbiamo prepararci a precipitazioni diffuse, accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento. Caos nelle grandi città: per Milano è stata emanata un’allerta meteo gialla con rischio di esondazione dei due fiumi Seveso e Lambro e dei sottopassi.

