Maltempo, allerta rossa in queste regioni: scuole chiuse e pericolo allagamenti – Non si placa l'ondata di maltempo in Italia. Martedì allerta rossa nel sud del Paese con particolare attenzione per la costa est della Sicilia e la Calabria. Anche oggi scuole e università chiuse in alcune aree. Non mancheranno purtroppo nelle prossime ore temporali sui mari circostanti che porteranno a precipitazioni intense anche nell'entroterra. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo avverse che va a completare quanto annunciato in precedenza.

Maltempo, allerta rossa in queste regioni: ultimi aggiornamenti

Sul sito ufficiale della Protezione Civile, dove è possibile consultare il bollettino delle maggiori criticità, si legge: "Allerta rossa, martedì 12 novembre, su parte della Sicilia orientale. Allerta arancione per rischio meteo-idro su gran parte dei restanti settori della Sicilia. Allerta gialla su alcune aree di Calabria, Sardegna e sulle restanti aree della Sicilia". Persisteranno precipitazioni diffuse su quest'ultima. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e raffiche di vento. Per la giornata di domani valutata inoltre allerta arancione per rischio meteo-idro su gran parte dei restanti settori della Sicilia. Allerta gialla su alcune zone di Calabria e Sardegna.

Italia ancora nella morsa del maltempo: le regioni interessate

Come dicevamo, la Sicilia resta preda del maltempo. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha pubblicato un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico valido sino alla mezzanotte di domani che prevede per la costa ionica dell’Isola, tra le province di Messina e Catania, un’allerta rossa. Nel resto della regione l’allerta è arancione. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale sono previste «precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

