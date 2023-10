Il famoso italiano è morto lo scorso venerdì 29 settembre 2023 intorno alle 18. Si trovava in macchina quando un malore lo ha colpito e ha causato lo schianto contro un muro. L’uomo era in auto con la moglie, che ora si trova in ospedale in gravi condizioni. Tantissimi hanno ricordato il famoso artista. (Continua dopo le foto)

Pistoia, il malore in auto poi lo schianto: morto l’artista Andrea Dami

Lo schianto è avvenuto venerdì scorso sulla regionale Lucchese, in direzione di Montecatini. Il famoso artista pistoiese aveva compiuto 77 anni proprio qualche giorno prima. L’uomo è stato colto da un malore improvviso mentre guidava la sua auto. Il mezzo si è schiantato contro un muretto lato strada. Secondo le indagini, Andrea Dami sarebbe morto a causa del malore. In gravi condizioni ma non in pericolo di vita anche la moglie, 74 anni. La donna era seduta sul sedile del passeggero ed è finita in ospedale con un trauma cranico, fa sapere Il Tirreno. (Continua dopo le foto)

Chi era Andrea Dami

Famoso scultore e professore d’arte in pensione, Andrea Dami era conosciutissimo a Pistoia. L’artista è noto in particolare per le sue “sculture sonanti”, opere che hanno sollecitato il tatto, la vista, l’udito, come nel “Giardino sonoro” di Groppoli nelle piazze di Firenze, in Umbria e in altri luoghi ancora. Ha partecipato a mostre collettive e personali in molti musei toscani ma anche all’estero, ed è stato autore anche di opere permanenti. Tra le sue attività anche libri, cataloghi e articoli su riviste specializzate. (Continua dopo le foto)

Il ricordo dell’artista

“L’ amministrazione comunale si unisce al cordoglio di quanti in queste ore stanno ricordando Andrea Dami con stima sincera e profondo affetto – si legge in una nota -. Il sindaco, la giunta e l’amministrazione tutta piangono l’artista. Pistoia perde un uomo che tanto ha dato alla città e che un anno fa aveva esposto, proprio in questo periodo, nelle sale affrescate del Palazzo comunale con la mostra ‘Segni liquidi’. In questo momento il pensiero va anche alla moglie Anna che è sempre stata al suo fianco, pilastro di una vita condivisa con amore”, lo ricorda il Comune di Pistoia.