Malore alla guida, bus si schianta contro un albero: diversi passeggeri feriti

Nella giornata di ieri, 21 Gennaio 2025, un bus si è schiantato contro un albero, molto probabilmente a causa di un malore del conducente, provocando diversi feriti. Immediatamente sul luogo dell'impatto sono giunti i medici del 118 e gli inquirenti, i quali hanno iniziato ad indagare per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

Milano, bus si schianta contro un albero: i fatti

Milano, bus si schianta contro un albero: i fatti. Nel pomeriggio di ieri martedì 21 Gennaio 2025 un autobus Atm della linea 47, come riportato da Fanpage, si è schiantato contro un albero all’altezza di piazza Serafino Belfanti a Milano, zona viale Tibaldi, nei pressi di viale Cassala. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 18 l’autista del bus della linea 47 avrebbe avuto un malore a bordo e avrebbe così perso il controllo del mezzo pesante, andando a finire contro un albero mentre svoltava su via Segantini. I passeggeri rimasti feriti nell’impatto sarebbero sette, per fortuna nessuno in modo grave.

