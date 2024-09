È caduto a terra: malore choc a “L’Aria che tira”, panico in diretta – Momenti di tensione durante la puntata de “L’Aria Che Tira” andata in onda ieri 26 settembre 2024. Uno degli ospiti in collegamento col programma di David Parenzo ha avuto un malore. (continua a leggere dopo le foto)

Come riportato dal sito stesso di LA7 il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, 62 anni, ha accusato un malore durante la diretta ed è svenuto. Dalla centrale operativa del 118 è stata inviata prontamente un’ambulanza. In puntata si stava mandando in onda un servizio legato alla protesta per l’emergenza idrica che sta colpendo la città ormai da mesi. Le mamme in collegamento stavano raccontando disagi e problemi per la mancanza d’acqua. (continua a leggere dopo le foto)

Il sindaco di Caltanissetta sviene in diretta a “L’Aria Che Tira”

A un certo punto, l’inviata de “L’aria che tira” ha esclamato: “È svenuto il sindaco”. “Come è svenuto il sindaco?”, ha domandato il conduttore. “Sì, è svenuto David. Sta qua dietro, è caduto a terra”, ha replicato la giornalista. Allora Parenzo, preoccupandosi di non mandare in onda qualcosa di poco consono ha esclamato: “Non inquadriamolo”. Come dicevamo, l’intervento dei sanitari del 118 è stato immediato e il sindaco Walter Tesauro si è ripreso poco dopo.

