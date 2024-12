Lutto nel calcio: morto il leggendario portiere, passò alla storia per un’impresa irripetibile

Il calcio piange oggi la morte di Helmut Duckadam, uno portiere entrato nella storia per un’impresa leggendaria e difficilmente ripetibile, deceduto all’età di 65 anni. Duckadam è ricordato soprattutto per il suo straordinario exploit nella finale di Coppa dei Campioni del 1986, quando difendeva la porta della Steaua Bucarest.

In quella storica partita, il portiere romeno parò ben quattro rigori durante la lotteria finale contro il Barcellona, regalando alla sua squadra la sua prima e unica Coppa dei Campioni della sua storia. La vita di Duckadam è una parabola che ha avuto un picco vertiginoso seguito da un rapido oblio, un destino che sembra scritto per chi, come lui, diventa leggenda in un attimo.

Nato nel 1959, il portiere rumeno iniziò la sua carriera calcistica nella Steaua Bucarest a 23 anni. Il club, in quel periodo, era una fucina di talenti. La sua grande occasione arrivò nel 1986, quando la Steaua, contro ogni previsione, si trovò a giocare la finale della Coppa dei Campioni contro il Barcellona, con gli spagnoli nettamente favoriti per la vittoria.

Il match, giocato a Siviglia, si concluse a reti inviolate dopo i tempi supplementari. La finale fu così decisa da una storica lotteria dei rigori. Fu allora che Duckadam divenne immortale: parò i calci di rigore di quattro giocatori del Barcellona – Alexanco, Pedraza, Pichi Alonso e Marcos – contribuendo in modo decisivo a scrivere una delle pagine più impensabili della storia del calcio europeo.

Nonostante il successo, la carriera di Duckadam prese una piega inaspettata. Dopo quella storica finale, e nonostante la giovane età, a soli 27 anni il portiere romeno scomparve dai campi per ben 3 anni. Le ragioni di questo stop sono state a lungo oggetto di speculazioni.

Si parlò di voci legate alla politica del regime di Nicolae Ceaușescu, che avrebbero visto il portiere coinvolto in un episodio legato a una Mercedes regalata dal Real Madrid, ma Duckadam ha sempre smentito queste teorie, affermando che la causa del suo lungo infortunio fosse un grave problema di salute, che necessitò di un intervento urgente a causa di un’embolia.

Il ritorno al calcio avvenne nel 1989, ma a livelli decisamente più bassi rispetto ai picchi della sua carriera. Nel 1991, a soli 32 anni, Duckadam si ritirò dal calcio professionistico, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva degli appassionati. Dopo il ritiro, Duckadam si trasferì negli Stati Uniti, dove intraprese una carriera come doganiere.

Nonostante la lontananza, il legame con la Steaua e la Romania restò forte. Tornò a Bucarest per sostenere la sua squadra del cuore, seppur in un contesto ben lontano dai fasti degli anni ’80. Gli ultimi anni della sua vita sono stati segnati da difficoltà di salute. In una delle sue ultime interviste, Duckadam rivelò di aver dovuto affrontare la sua nona operazione al cuore.

Con la sua morte, il calcio perde una leggenda dalla vita avventurosa e travagliata. Un uomo che, con le sue parate, ha scritto una delle storie più incredibili e indimenticabili del calcio europeo. Duckadam rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi romeni e di tutti gli amanti dello sport che hanno avuto la fortuna di assistere a quella straordinaria impresa del 1986.

