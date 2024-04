Vela, Luna Rossa mostra il suo volto: ecco la nuova Ac75

Luna Rossa Ac75. A Cagliari è stato svelato il nuovo volto della barca a vela. Con Ac75 Luna Rossa cercherà di portare in Italia la Coppa America. “Oggi un giorno emozionante“, ha detto Max Sirena, team manager e skipper. (Continua…)

Luna Rossa Ac75, svelato il nuovo volto della barca

La nuova Luna Rossa Ac75 ha tre colori argento, grigio e rosso. Lo scafo è di colore argento, si presenta affusolato per affrontare meglio le onde, mentre le ali sono gialle e si spera che possano volare sull’acqua. Le rifiniture invece sono grigie.

Il team manager Max Sirena ha dichiarato: “Oggi un giorno emozionante. Non voglio esagerare, come la nascita di un bambino. Ora, lo dicevamo con Bertelli, è l’ora di cambiare passo. Giornata bella e importante per il team: un sogno importante per tutti noi. Grazie anche a Cagliari. Questa barca è eccezionale, non solo per l’estetica: ogni dettaglio è stato curato al massimo”.

Il timoniere Francesco Bruni, invece, ha aggiunto: “Il mare insegna tanto, ma senza il simulatore non saremmo pronti per gestire un oggetto del genere quando navigheremo. Dobbiamo rispettare alcuni tempi importanti per test strutturali, preparazione dei sistemi a bordo. Dobbiamo essere pazienti, ma non vediamo l’ora di navigare”.