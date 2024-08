Calciomercato, Lukaku sempre più vicino al Napoli: c’è l’offerta al Chelsea

Lukaku Napoli. Dopo la figuraccia all’esordio con il Verona, il Napoli corre ai ripari. Il presidente De Laurentiis interviene sul mercato e cerca di chiudere in fretta per Romelu Lukaku. Nel frattempo, David Neres sta svolgendo le visite mediche a Roma. (Continua…)

Lukaku Napoli, l’attaccante è vicinissimo: i dettagli dell’offerta

Romelu Lukaku e il Napoli non sono mai stati così vicini. Il club partenopeo ha urgenza di chiudere l’affare dopo la figuraccia rimediata a Verona alla prima di campionato. Simeone e Raspadori sono stati impalpabili e il Napoli ha assoluto bisogno di una punta. Come riporta il giornalista Fabrizio Romano, la società azzurra ha presentato un’offerta ufficiale al Chelsea. Il Napoli non è disposto a pagare la clausola rescissoria dell’attaccante belga, ma i due club potrebbero trovare un accordo nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il Napoli sta per mettere a segno un nuovo colpo di calciomercato: l’esterno offensivo David Neres è a Roma per sostenere le visite mediche di rito.