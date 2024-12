L’Inter schianta la Lazio all’Olimpico e mette le cose in chiaro: i campioni d’Italia sono tornati

Lazio-Inter 0-6, partita sontuosa dei nerazzurri all’Olimpico che mettono in cassaforte il risultato nel primo tempo e poi dilagano nella ripresa: Atalanta e Napoli sono avvisati, i campioni d’Italia sono tornati. Game, set, match. Simone Inzaghi torna all’Olimpico da campione d’Italia, stavolta nei panni del tecnico dell’Inter, e infligge una pesante lezione alla sua ex squadra. Un’Inter straripante passeggia su una Lazio fragile e incapace di rispondere, travolta da errori individuali, infortuni e un completo crollo nella ripresa. Il risultato finale di 6-0, con sei marcatori diversi, trasforma quella che doveva essere una sfida scudetto in una partita a senso unico.

La cronaca della partita: un equilibrio spezzato presto

Primo tempo: l’Inter bussa due volte

La gara si apre con ritmo e occasioni da entrambe le parti. Al 7′, Tavares si mette in mostra con una conclusione deviata che Sommer blocca senza troppi problemi. Poco dopo, è Dumfries a sprecare un’ottima chance su un cross di Thuram.

La Lazio risponde al 22′ con Rovella che imbuca per Noslin, ma l’azione sfuma. Tuttavia, al 26′, l’Olimpico vive una svolta: Gila esce per un infortunio, lasciando spazio a Gigot, che entra a freddo e non incide. Al 36′, su un calcio d’angolo battuto da Calhanoglu, l’Inter passa con De Vrij, ma il gol viene annullato per un fallo di Lautaro. Poco importa, perché nell’azione Gigot tocca il pallone con il braccio, regalando un rigore agli ospiti. Dal dischetto, Calhanoglu non sbaglia, portando l’Inter in vantaggio.

Sul finale di primo tempo, l’Inter dilaga. Al 45′, Dumfries serve un perfetto assist a Dimarco, che insacca con un preciso sinistro per il 2-0. La Lazio è in difficoltà, mentre i nerazzurri sembrano in totale controllo.

Secondo tempo: Inter spettacolare, Lazio al tappeto

La ripresa si apre con due cambi forzati: fuori Gigot (infortunato) e Bisseck (ammonito), dentro Lazzari e Darmian. Nonostante le modifiche, l’Inter chiude la partita in due minuti: al 53′, Barella riceve da Calhanoglu e con un preciso tiro dalla distanza sigla il 3-0. Poco dopo, l’ennesima incursione di Dumfries, su assist di Bastoni, porta al 4-0, firmato dallo stesso olandese di testa.

Con il risultato ormai al sicuro, Inzaghi gestisce le energie, togliendo Bastoni e Calhanoglu per evitare rischi. Ma l’Inter non si ferma: al 70′, Carlos Augusto approfitta di un errore di Tchaouna, scambia con Lautaro e, su assist di Dimarco, realizza il 5-0. Nel finale, c’è gloria anche per Thuram, che sfrutta un’azione corale per siglare il definitivo 6-0, dando un tocco tennistico alla serata.

Tikus chiude il match con un destro sul primo palo 😱#LazioInter 0-6#ForzaInter pic.twitter.com/CEqGdfCUOj — Inter ⭐⭐ (@Inter) December 16, 2024

Reazione da grande squadra per l’Inter, Lazio ridimensionata

Dopo le critiche seguite alla sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, l’Inter ha risposto con una prestazione sontuosa. Simone Inzaghi ha dimostrato di saper toccare le corde giuste nei momenti difficili, riportando la squadra a -3 dalla capolista Atalanta, con una partita ancora da recuperare. La vittoria è significativa anche per il modo in cui è arrivata: una prova di forza, carattere e qualità, che rilancia le ambizioni nerazzurre nella corsa scudetto.

La squadra di Marco Baroni, reduce da una settimana trionfale con i successi contro Napoli e Ajax, è crollata nella sfida più importante. Tra infortuni, assenze e un evidente calo fisico e mentale, i biancocelesti hanno visto sfumare le loro ambizioni scudetto. Baroni dovrà lavorare molto per ritrovare equilibrio e consapevolezza, soprattutto in vista delle prossime sfide cruciali.

Messaggio chiaro al campionato: l’Inter è tornata e, quando conta, sa fare la voce grossa.

