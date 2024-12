Home | Milan, l’agente di Theo Hernandez in sede: cosa si sono detti

Theo Hernandez non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan. Questo è il messaggio che emerge dall’incontro tra l’agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon, e la dirigenza rossonera avvenuto oggi a Casa Milan. Il procuratore ha fatto chiarezza sia sulla questione del contratto che sugli ultimi attriti tra il terzino francese e il tecnico Fonseca.

Manuel García Quilón, agente di #Theo Hernández, spegne le polemiche dopo la panchina del francese in #Milan-Genoa: «La volontà è di rimanere e rinnovare, lo abbiamo detto tante volte. Theo rispetta i propri compagni. È successo anche a Leão, bisogna rispettare le scelte… pic.twitter.com/TE5tRgRy5p — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) December 16, 2024

Garcia Quilon, lasciando la sede del Milan, ha voluto ridimensionare il peso della recente esclusione di Theo nella partita contro il Genoa: “La panchina? È una scelta che non gli compete. Bisogna rispettare i compagni e le decisioni dell’allenatore. Anche Leao è stato in panchina in questa stagione”.

Questa dichiarazione sottolinea l’intenzione del giocatore di mantenere un atteggiamento professionale, mettendo al primo posto il rispetto per il club e le sue dinamiche interne. L’agente è poi entrato nel merito della questione contrattuale. Anche se il rinnovo non era oggi all’ordine del giorno, Garcia Quilon ha ribadito la volontà del giocatore di continuare la sua avventura in rossonero.

Milan, Theo Hernandez vuole restare

“L’accordo attuale scade nel 2026, ma Theo vuole rinnovare con il Milan. Oggi abbiamo discusso solo di alcuni aspetti fiscali del contratto”. A conferma del suo legame con il club, Theo Hernandez ha pubblicato un messaggio sui social per celebrare i 125 anni di storia del Milan.

Un gesto che non solo onora il club, ma contribuisce a stemperare le tensioni degli ultimi giorni, rafforzando il senso di appartenenza del giocatore alla squadra. In attesa di ulteriori sviluppi sul fronte contrattuale, il messaggio che arriva da Casa Milan è chiaro: Theo Hernandez resta un elemento centrale per il progetto rossonero.

