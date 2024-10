L’Inter investe in Arabia Saudita, l’accordo ufficiale

L’Inter ha formalizzato l’impegno per un’espansione strategica in Arabia Saudita, ottenendo la licenza Misa. Si tratta di un’autorizzazione fondamentale per le aziende straniere che vogliono operare nel Paese. Una mossa importante per il club nerazzurro, che potrà contare sul supporto del Ministero degli Investimenti saudita per accrescere la propria presenza in Medio Oriente.

Il club milanese porterà con sé il proprio know-how, contribuendo anche al piano nazionale saudita, Vision 2030, che mira a trasformare l’economia del Paese diversificando le sue risorse e promuovendo settori come lo sport. L’Inter non si limiterà a portare la sua storia e tradizione calcistica, ma anche l’eccellenza del Made in Italy. Con il supporto del governo saudita, il club nerazzurro svilupperà progetti che abbracciano il design, l’entertainment, e il benessere.

Questa strategia permetterà all’Inter di distinguersi non solo come squadra di calcio, ma nelle intenzioni del club anche come un ambasciatore della cultura e dello stile italiano in Arabia Saudita. L’obiettivo è conquistare una base di tifosi sempre più ampia, soprattutto tra la giovane popolazione saudita. Parte di questo impegno prevede l’apertura di Inter Academy sul territorio, con l’intento di supportare lo sviluppo del calcio giovanile e femminile.

L’organizzazione di eventi speciali e la presenza di ambasciatori importanti del club, come Javier Zanetti, rafforzeranno il legame tra il club e la comunità saudita, facendo leva sul potere del calcio di unire persone e culture, come recita il comunicato della società. L’accordo con il Ministero degli Investimenti saudita è stato ufficializzato a Riyad durante una cerimonia a cui hanno partecipato figure chiave del club, tra cui Javier Zanetti, Alessandro Antonello e Luca Danovaro.

Inter, primo club al mondo a ottenere la licenza del Misa

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha espresso soddisfazione: l’Inter infatti è il primo club calcistico internazionale a ottenere la licenza del Misa. Javier Zanetti ha evidenziato l’entusiasmo dei giovani sauditi per il club nerazzurro, un fattore che ha motivato l’Inter a investire nel Paese. Il vicepresidente ha sottolineato come l’obiettivo dell’Inter sia non solo lo sviluppo dei giovani calciatori, ma anche l’arricchimento del tessuto sociale e culturale del Paese.

Grazie alla vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, negli ultimi due anni, la fanbase nerazzurra ha già conosciuto una crescita significativa, con oltre 5 milioni di tifosi di lingua araba che seguono i profili social del club. Con questa espansione l’Inter rafforza il proprio brand, e si posiziona come un attore rilevante nello scenario calcistico e culturale del Medio Oriente.

