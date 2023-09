Quanto costano i peluche personalizzati di Leone e Vittoria: i prezzi da capogiro

Chiara Ferragni è un’imprenditrice, blogger, designer e modella italiana. È amministratrice delegata e fondatrice di “TBS Crew srl” e “Chiara Ferragni Brand” nonché, dal 2021, è membro del consiglio di amministrazione Gruppo Tod’s. È considerata fra le fashion influencer più importanti del mondo, infatti è stata in cima alla classifica stilata dalla rivista Forbes nel 2017. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Ferragni è sposata con Fedez, nome d’arte di Federico Lucia, e la coppia ha due figli Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni. Chiara Ferragni è appena volata a Parigi per seguire la Fashion Week e, cosciente del fatto che rimarrà lontana dalla famiglia quasi per una settimana, ha voluto trascorrere la serata pre-partenza con i figli Leone e Vittoria. Inoltre, ha deciso di regalare loro dei peluche: ecco quanto costano. (Continua a leggere dopo la foto)

Leone e Vittoria, quanto costano i loro peluche: i prezzi da capogiro

Chiara Ferragni è appena volata a Parigi per seguire la Fashion Week e, cosciente del fatto che rimarrà lontana dalla famiglia quasi per una settimana, ha voluto trascorrere la serata pre-partenza con i figli Leone e Vittoria. I tre sono diventati protagonista di un’esperienza speciale: hanno fatto visita al negozio Hamleys, il più antico rivenditore di giocattoli al mondo che da pochi giorni è arrivato anche nel centro di Milano, per la precisione a Corso Vittorio Emanuele II. Mamma Chiara ha deciso di comprare loro un peluche personalizzato. Quanto costa avere un orsetto simile a quello dei baby Ferragnez. Non esiste un prezzo fisso, la cifra varia a seconda di come viene personalizzato. Il punto di partenza è il pupazzo imbottito di lana (che costa tra i 20 e i 30 euro). A questo punto si possono aggiungere delle fragranze profumate all’interno (prezzo 4 euro), i vestiti e gli accessori (in media 5 euro al pezzo), il battito del proprio cuore e una voce personalizzata. Alla fine, spendendo tra i 30 e i 40 euro si potrà avere il proprio orsetto. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più sul negozio

Hamleys è un negozio di giocattoli a più piani famoso in tutto il mondo con eventi, dimostrazioni ed esposizioni elaborate. Il negozio milanese di Hamleys si estende su due piani per un totale di 1.330 metri quadri e offre ai clienti sia alcuni dei giocattoli più amati al mondo, dalle costruzioni alle bambole, sia un’area giostre.