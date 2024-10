Europa League, una Lazio spumeggiante travolge il Nizza: 4-1 all’Olimpico

Lazio-Nizza 4-1, dopo il convincente 3-0 all’esordio, i biancocelesti di Marco Baroni continuano a brillare in Europa League. Le reti di Pedro e Zaccagni, insieme a una splendida doppietta di Castellanos, sigillano il successo. Per i francesi, il gol dell’ex Sassuolo e Atalanta Boga accorcia momentaneamente le distanze.

I biancocelesti partono forte, mostrando vivacità e idee chiare. Nei primi quindici minuti, colpiscono due traverse: prima Castellanos con una grande torsione di testa, poi Vecino con un tiro deviato che finisce sulla parte alta del legno. Il gol è nell’aria e arriva al 20′: dopo un corner battuto da Pedro e una respinta su colpo di testa di Patric, lo spagnolo raccoglie il pallone e segna l’1-0 con un preciso sinistro a giro. Poco dopo, Pedro serve un assist per Castellanos, che scatta sul filo del fuorigioco e supera il portiere avversario con un delizioso pallonetto. Il Nizza, tuttavia, reagisce e accorcia con Boga, tenendo aperta la partita fino all’intervallo.

Nel secondo tempo, Baroni effettua i primi cambi, inserendo Rovella e Zaccagni per Tchaouna e Dele-Bashiru. Rovella rischia grosso per un potenziale fallo in area, ma l’arbitro lascia correre senza intervento del VAR. Al 55′, la tecnologia è invece decisiva nell’assegnare il 3-1 a Castellanos, inizialmente annullato per fuorigioco inesistente. L’attaccante argentino è ancora protagonista nell’azione del quarto gol, procurandosi un rigore che Zaccagni trasforma con sicurezza, chiudendo il match e regalando alla Lazio un altro successo con margine ampio.

