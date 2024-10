Lazio-Nizza, le ultime sulle formazioni del match di Europa League in programma oggi alle 18:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo tre trasferte consecutive, la Lazio torna a giocare in casa, pronta a ritrovare il suo pubblico. Per la seconda giornata di Europa League, i biancocelesti affrontano il Nizza di Franck Haise, attualmente nono in Ligue 1.

Baroni, dopo la partita contro il Torino, opta per il turnover. Tra i pali, Mandas sostituisce Provedel, mentre in difesa Marusic e Pellegrini prendono il posto di Lazzari e Nuno Tavares. Al centro, Gila è confermato accanto a Patric, che rientra dall’infortunio, mentre Romagnoli parte dalla panchina. A centrocampo, Vecino è favorito su Rovella per affiancare Guendouzi. Sulla trequarti, Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro sembrano in vantaggio, con Zaccagni e Isaksen pronti dalla panchina. In attacco, Castellanos sostituisce lo squalificato Noslin, in attesa della decisione della UEFA.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Romagnoli, Tavares, Rovella, Isaksen, Zaccagni, Dia.. All.: Baroni.

NIZZA (3-4-2-1): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Boudaoui, Abdi; Boga, Guessand; Moukoko. All.: Haise.

